Manna-Giuntoli: destini incrociati. La nuova Juventus e l’asse Torino-Napoli

La Juventus deve ancora terminare questa stagione, ma dietro le scrivanie della Continassa si guarda già alla prossima. Forse dimenticandosi un po’ troppo dell’annata in corso, penserebbe qualcuno, ma tant’è: l’intenzione è di ricreare un organigramma forte per l’area sport

Chiave di volta del nuovo corso bianconero è Cristiano Giuntoli. Non lo sarà invece Giovanni Manna, diretto verso Napoli. Un via vai sull’asse nord-sud che però potrebbe riservare altre sorprese.

Sarà sempre di più la Juventus di Cristiano Giuntoli. L’attuale football director della Juventus, arrivato dal Napoli, ha firmato la scorsa estate un contratto di cinque anni ed è pronto alla rivoluzione. Anche perchè, ‘il braccio destro’ di questa stagione, Giovanni Manna è pronto a salutare la ‘Signora’. Ironia della sorte? Proprio per sbarcare sul golfo, e prendersi il ruolo di primo piano che merita per ricostruire il Napoli.

Giovanni Manna ha scalato rapidamente le gerarchie in casa Juventus. Grande artefice del progetto Next Gen, è stato poi messo alla direzione della prima squadra dimostrando di poter ricoprire tale ruolo. Formatosi tra Forlì, Chiasso e Lugano, ha attirato su di sé per l’operato in bianconero le attenzioni anche dalle facoltose società dell’Arabia Saudita. Ma anche del Napoli, alla ricerca di una figura di riferimento e giovane che possa dare il là ad una nuova era. Così come vuole fare a Torino Giuntoli, magari cambiando anche l’allenatore in estate.

Calciomercato Juventus, non solo Manna e Giuntoli: quanti nomi sull’asse Napoli-Torino

Si tratta sostanzialmente di una scelta di crescita professionale quella di Giovanni Manna. Da un lato, la figura ingombrante di Cristiano Giuntoli che è stato chiamato alla Juventus per iniziare una nuova era, creando un connubio tra competitività e sostenibilità. Dall’altro, l’opportunità di guidare una big del calcio italiano non da ‘braccio destro’ ma da primo attore sul mercato. Certo, lavorare col vulcanico presidente Aurelio De Laurentiis non sarà semplice, ma può rappresentare parte della sfida.

A Torino, comunque, c’è aria di cambiamento nei quadri dirigenziali. L’area sport affidata a un dirigente così forte come Giuntoli, avrebbe – più prima, che dopo – dovuto cambiare in alcune delle sue componenti. La partenza di Giovanni Manna è solo il primo tassello… l’ultimo potrebbe essere il divorzio da Massimiliano Allegri. In mezzo, tanti nomi per la nuova squadra di Giuntoli. Nei mesi passati, la Juventus ha perso anche Matteo Tognozzi, a capo dell’area scout, volato a Granada. Per quest’area, i nomi da tenere in considerazione sono principalmente due: Matteo Scala, che il football director conosce dai tempi di Carpi e passato da Napoli, e Maurizio Mantovani attualmente al Napoli a capo degli osservatori azzurri. Anche lui sarebbe ‘un uomo di Giuntoli’.

Oltre all’area scout/osservazione, c’è tutto il resto del settore sportivo della Juventus, che Giuntoli vuole implementare con nomi di fiducia. Un nome caldo è quello di Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Pisa, che è pronto a unirsi alla squadra di mercato bianconera. Società Toscana dove ha fatto esperienza anche Claudio Chiellini, ds della Juventus Next Gen. Altro nome ‘nuovo’ è quello di Giuseppe ‘Peppe’ Pompilio, storico collaboratore del direttore bianconero.