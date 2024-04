La big è in guai seri: blocco del mercato e penalizzazione

La big finisce in guai seri: doppia stangata, oltre alla penalizzazione anche il blocco del calciomercato, ecco cosa sta succedendo

Stangata doppia. La big rischia di finire in guai seri se dovessero essere confermate le allarmanti previsioni sulla possibile sanzione che arriverà.

La stessa società ha ammesso la violazione delle regole in passato, ma ora un nuovo capitolo è destinato ad aprirsi e lo scenario che si prospetta è di quelli davvero preoccupanti: blocco del calciomercato e punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi probabilmente nella prossima stagione.

È questo il destino che potrebbe toccare al Chelsea nel caso in cui dovessero trovare riscontro reale le indiscrezioni lanciate da ‘Football Insider’ che fa il punto sul caso che riguarda i Blues. Un caso che tocca una doppia vicenda: la prima riguarda le infrazioni compiute durante l’era Abramovich, denunciate dalla nuova proprietà guidata da Boehly. Infrazioni che sarebbe da ricondurre a pagamenti segreti e che, gli stessi dirigenti del club londinese, credono possano portare ad un blocco dei trasferimenti.

Chelsea, stop al mercato e rischio penalizzazione

Ma non ci sarebbe soltanto questo a far tremare il Chelsea, già alle prese con i deludenti risultati di una stagione da dimenticare e che terminerà con ogni probabilità con la squadra di Pochettino fuori dalle coppe (l’ultima chance è la finale di Fa Cup).

Stando sempre a ‘Football Insider’, infatti, la società potrebbe finire sotto accusa anche per il mancato rispetto delle nuove regole del PSR, il Fair Play Finanziario in vigore in Premier League che obbliga i club a limitare il passivo a 105 milioni di sterline in un triennio. Una cifra che con le folle campagna acquisti compiute da quando è arrivato Boehly è stata ampiamente superata. Ecco perché potrebbe esserci anche una penalizzazione in classifica, probabilmente da scontare il prossimo anno.

Tutto comunque da decidere con i procedimenti non ancora in fase conclusiva: servirà attendere per capire se davvero il Chelsea finirà con il subire la doppia pesante sanzione.