Il Milan si assicura un grande colpo: pazza idea a centrocampo

Il successo del Milan contro la Fiorentina non ha nascosto un importante problema per Stefano Pioli: occhio a un nuovo colpo a centrocampo

La Pasqua dei calciatori del Milan è stata un po’ più lieta, visto l’ottima vittoria sul campo della Fiorentina, che non solo ha permesso di blindare il secondo posto in classifica, ma ha anche portato ulteriore fiducia in vista del percorso in Europa League e del derby italiano contro la Roma.

Il match contro la Viola, però, è stata l’ennesima dimostrazione di come qualcosa in difesa debba ancora essere sistemato. Il Milan è il secondo miglior attacco del torneo con 57 reti segnate, ma non è neanche vicino a essere la migliore retroguardia. Ha già subito 34 reti e dimostrando incertezze non solo nei singoli, ma nei filtri a centrocampo e pure nei rientri degli attaccanti.

Insomma, la squadra di Stefano Pioli è sicuramente più votata all’attacco che alla copertura, e in Italia sappiamo bene quanto sia importante non concedere tanti gol per chi vuole vincere lo scudetto – l’Inter è prima anche in questa classifica solo solo 14 reti subite. La società potrebbe, dunque, operare sul calciomercato per risolvere il problema, e non solo con l’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Il Milan va a caccia di un centrocampista difensivo: i nomi in lizza

Ci sono già dei profili che stanno scalando le gerarchie di Moncada e Furlani. Per esempio, piace davvero molto Fofana del Monaco, che accetterebbe di corsa la possibilità di unirsi al club di Milano e ha un costo di poco superiore ai 20 milioni di euro. Con caratteristiche simili c’è anche Sissoko dello Strasburgo e c’è addirittura chi parla di un possibile ritorno di Franck Kessie, al momento alquanto improbabile.

La dirigenza potrebbe fare un pensiero anche su Ederson dell’Atalanta. La stagione del brasiliano con la Dea è stata decisamente convincente: ha dimostrato di poter svolgere al meglio il ruolo davanti la difesa con buona tecnica di base, tanta corsa e tempismo al contrasto. Lui sì, sarebbe un gran colpo per blindare anche la retroguardia, e con qualche gol in canna. Certo, servirebbe un’offerta mostruosa per convincere i bergamaschi a cederlo, per cui ancora non c’è nessuna trattativa.