Il big ha deciso: lascia la Juventus con l’esonero di Allegri

Panchina bollente alla Juventus, Massimiliano Allegri rischia grosso: anche un campione dello scacchiere bianconero potrebbe lasciare Torino

Tensione massima alla Juventus: contro la Lazio questa sera per il primo round di Coppa Italia i bianconeri si giocano una bella fetta della stagione.

Partita delicata evidentemente anche per Massimiliano Allegri, sulla graticola nelle ultime settimane per lo scarso rendimento in campionato della ‘Vecchia Signora’. Un ruolino di marcia da retrocessione con appena 7 punti conquistati in nove partite, che hanno messo a rischio il piazzamento alla prossima Champions League. L’accesso al nuovo formato della competizione europea più blasonata – già conquistato peraltro dai rivali dell’Inter con otto giornate d’anticipo – rappresenta un traguardo di vitale importanza per le finanze del club bianconero, oltre ovviamente al progetto sportivo e al destino in panchina di Allegri.

Calciomercato Juventus, senza Allegri anche Rabiot verso l’addio

Un futuro, ad oggi, sempre più lontano dalla Continassa e con la panchina dell’allenatore toscano mai così in pericolo dopo il ritorno sotto la Mole di tre anni fa.

Senza la Champions l’addio sarebbe inevitabile, con Thiago Motta che resta il primo candidato nella lista della dirigenza juventina per raccogliere l’eredità di Allegri. Da escludere invece un esonero prima della fine della stagione: a meno di cataclismi, il board bianconero non pensa a scossoni alla guida tecnica nonostante la crisi e i risultati deficitari dell’ultimo periodo. Giuntoli e la dirigenza allontanano un cambio in corsa, chiudendo a un eventuale traghettatore in panchina con le soluzioni interne Montero e Brambilla. Allegri si gioca quindi tutto nelle ultime otto gare di campionato e nella doppia semifinale di Coppa Italia con la Lazio e un divorzio dalla Juventus avrebbe anche dei risvolti su alcuni giocatori di primo piano.

Se Chiesa potrebbe restate al centro del progetto senza il tecnico, al contrario diminuirebbero ulteriormente le chance di rinnovo di Adrien Rabiot con la ‘Vecchia Signora’. Allegri è il primo sponsor del francese (che attualmente percepisce un ingaggio di quasi 10 milioni di euro) e senza la sua riconferma anche il centrocampista potrebbe decidere di andare in scadenza a giugno e salutare Torino. Finale di stagione incandescente alla Juve.