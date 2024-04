Zhang è costretto a cedere: l’Inter ottiene un tesoretto da 80 milioni

Il destino dell’Inter passa dal futuro di Steven Zhang, e quindi della società. I nerazzurri potrebbero avere un tesoretto da 80 milioni

Si avvicina la scadenza di maggio che definirà il futuro di Steven Zhang alla guida dell’Inter, e ancora non ci sono certezze su come finirà la questione per la proprietà cinese dei nerazzurri. La volontà di Suning sarebbe rifinanziare il prestito di Oaktree, ma il fondo potrebbe rifiutare e assumere il comando del club, per poi rivendere.

In ogni caso, il presidente ha già comunicato alla dirigenza che anche il calciomercato estivo dovrà essere praticamente a costo zero. Anzi, non ci dovrà essere un’ulteriore riduzione degli ingaggi rispetto a quelle già avvenute nelle scorse sessioni, ma questo dipende soprattutto dall’aumento degli introiti e dai risultati sul campo.

Ad ogni modo, per migliorare la rosa serviranno dei sacrifici importanti per quanto riguarda le uscite. All’orizzonte si profilano già i calciatori che Marotta e Ausilio avrebbero intenzione di cedere a titolo definitivo, ovviamente a fronte delle giuste offerte. Uno dei primi in lista è Valentin Carboni, che Simone Inzaghi non vorrebbe perdere, ma che partirà per una cifra attorno ai 40 milioni – magari inserendo dei bonus. Non è il solo a rischio.

Tutte le cessioni in programma per l’Inter: Dumfries e non solo

Un altro calciatore che potrebbe preparare le valigie è certamente Denzel Dumfries. L’olandese non è mai riuscito a trovare la giusta continuità e il suo rinnovo di contratto resta particolarmente difficile da portare a termine. Per questa ragione, l’Inter potrebbe decidere di salutarlo di fronte a offerte estere da 25-30 milioni.

Ovviamente, nel suo caso, la dirigenza dovrebbe tentare di trovare un sostituto di primo livello, perché non possono bastare i soli Darmian e Buchanan ad affrontare una stagione ricca di impegni, come quella che si profila il prossimo anno. Il quadro si completa, per il momento, con i destini di Agoume e Vanheusden.

I loro riscatti varrebbero una cifra complessiva di 15 milioni di euro, preziosi per fare mercato in entrata. In tutto, l’Inter guadagnerebbe 80 milioni di euro, che verrebbero reinvestiti soprattutto sull’attacco e la difesa, magari anche per un altro portiere da affiancare a Sommer.