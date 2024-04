Rigore e partita sospesa: cosa è accaduto

L’arbitro fischia un rigore nel finale, poi sospende la partita: caos in campo, ecco che cosa è accaduto

Un rigore fischiato nei minuti finali ha generato il caos in campo, tanto che il direttore di gara ha deciso prima di sospendere il match e poi di chiedere un aiuto.

Il curioso episodio si è verificato nella Terza Categoria D campana, nel corso del match tra i padroni di casa del San Leucio e San Pantaleone e gli avversari del Manocalzati. In pieno recupero, con la squadra di casa in vantaggio con il risultato di 2-1, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore in favore della stessa società per un gravissimo fallo commesso da un giocatore della squadra di casa. Una decisione che ha scatenato le proteste della squadra di casa. Tanti sono entrati in campo, sostenendo che il gioco fosse ancora fermo.

Rigore fischiato e gara sospesa: l’arbitro chiama un consulente

Dopo alcuni minuti, viste le proteste di entrambe le squadre, l’arbitro ha deciso di sospendere il match, per consultarsi telefonicamente con un dirigente dell’Aia, alla presenza dei dirigenti di entrambe le compagini. Il dirigente ha confermato la prima decisione dell’arbitro, così che potesse riprendere la gara.

Il match però non è mai ricominciato. I giocatori della squadra ospite, infatti erano già andati a farsi la doccia perchè credevano che la partita fosse definitivamente sospesa. Il Giudice sportivo ha inflitto al Manocalzati la sconfitta a tavolino oltre ad un’ammenda ed una penalizzazione di punti in classifica. Una decisione che ha scatenato l’ira della società. Società che a ‘Tuttocampo’ ha voluto commentare l’accaduto: “È normale una cosa del genere? È normale che l’arbitro venga intimato da una squadra per uscire dal campo perchè gli sarebbe arrivata una chiamata? È normale che durante una gara ufficiale, il direttore di gara possa consultarsi con un dirigente dell’Aia per chiedere un parere su una decisione di campo? Il regolamento prevede tutto questo? E infine è normale che la società riceva una sconfitta a tavolino e una penalizzazione?”.