“Nemmeno per tutto l’oro del mondo”: scoppia il caso in Inghilterra

In Inghilterra, un rifiuto clamoroso sta facendo discutere non poco: Pep Guardiola ha rivelato tutta la verità su quanto è successo

Le parole di Pep Guardiola stanno facendo il giro d’Europa e hanno chiarito una situazione parecchio spinosa che ha dominato l’attenzione pubblica la scorsa estate, in Inghilterra e non solo. Tornando indietro con la memoria, si era verificato un serrato duello di mercato tra il Manchester City e l’Arsenal.

Entrambi i club volevano fortemente Declan Rice, super talento del West Ham, tra i migliori del suo ruolo in Premier League e probabilmente in tutt’Europa. Per questo, Guardiola non voleva perdere l’occasione di avere in squadra un calciatore della sua tecnica, visione e struttura fisica, che avrebbe potuto schierare sia come mediano, sia come difensore centrale. E i soldi non erano, di certo, un problema.

Alla fine, però, hanno avuto la meglio i Gunners e proprio per volontà del ragazzo. Lo ha ammesso anche Guardiola: “A volte qui ci sono molti giocatori che vogliamo e che decidono di non unirsi a noi“. Ma soprattutto, ha detto che “Fondamentalmente non voleva venire per tutti i soldi del mondo o per niente, quindi non sarebbe successo comunque. Ha preso la sua decisione, è stata una buona decisione e gli auguriamo buona fortuna”.

Rice da corteggiato ad avversario: il clamoroso rifiuto al City è stata la scelta giusta

Probabilmente per ragioni tecniche e per la facilità a emergere e diventare un perno del gioco di Arteta, Rice ha scelto l’Arsenal e non può dire di essersene pentito. La sua stagione, quella prima degli Europei, sta andando alla grande.

Ha giocato tutte le partite di Premier League da titolare e ha già realizzato sei gol e sei assist in 28 match. Insomma, ha mantenuto il livello e le qualità messe in luce al West Ham e i miglioramenti che è riuscito a portare hanno permesso ai londinesi di migliorare ulteriormente.

Di fatto, in un campionato per nulla facile da vincere, i ragazzi di Arteta si trovano al primo posto al pari del Liverpool e con un punto di vantaggio rispetto al Manchester City. La lotta sarà serrata fino alla fine, e Rice ha deciso mesi fa da che parte stare.