Milan, apertura totale: ha già detto sì ai rossoneri

Il Milan a caccia di colpi di mercato: da parte del giocatore massima disponibilità e apertura totale all’approdo in rossonero

Risalita la china in classifica e consolidato il secondo posto allungando il vantaggio sulla Juventus, il Milan si prepara al finale di stagione con gli ultimi impegni in campionato e soprattutto un sogno chiamato Europa League.

Il club rossonero però si sta già guardando intorno per quanto riguarda il mercato. La priorità della società è una punta, soprattutto considerato che Giroud, con tutta probabilità, lascerà il Milan a fine stagione per sposare un’avventura oltreoceano nella Mls. Oltre all’attaccante, che probabilmente sarà il grande investimento in estate, il Milan però guarda anche ad altri ruoli. Servirà forse un nuovo difensore centrale, visto che il rinnovo di Kjaer sembra essere complicato, ma la dirigenza sta pensando seriamente pure ad un innesto a centrocampo. Un mediano dalle caratteristiche difensive, estremamente fisico. E tra i profili considerati c’è anche un vice campione del Mondo, che si è detto lusingato per il corteggiamento rossonero.

Milan, Fofana ha già aperto ai rossoneri

In casa Milan infatti si segue con grande interesse Youssouf Fofana. Il classe 1999 in forza al Monaco è anche una costante presenza tra i convocati di Deschamps nella Nazionale francese.

Fofana, che al Milan piace da tempo sin da quando giocava allo Strasburgo, potrebbe essere la giusta occasione low-cost per rafforzare la mediana. Il transalpino per età e costi può rappresentare il colpo giusto. Al Milan manca un centrocampista di peso e con caratteristiche difensive e il classe 1999 potrebbe essere il giusto profilo. Il club rossonero è a caccia di occasioni e considerato il contratto in scadenza nel 2025 l’ex Strasburgo lo è sicuramente. Fofana tra l’altro avrebbe già aperto ad un approdo in Italia e al Milan, ritenendo quello meneghino uno dei top club a livello mondiale per storia e fascino. L’approdo a Milano, dove tra l’altro Fofana incontrerebbe anche altri transalpini, rappresenterebbe per il centrocampista un salto di qualità importante nella propria carriera.