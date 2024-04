DIRETTA Serie A, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Gotti e la Roma di De Rossi in tempo reale

La Roma fa visita al Lecce in una gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta giallorossa tra due formazioni che hanno obiettivi molto differenti che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Reduci dalla vittoria di misura sul Sassuolo prima della pausa per le Nazionali, i capitolini di Daniele De Rossi vogliono centrare un altro successo per continuare la risalita in classifica. Privi di Lorenzo Pellegrini squalificato, lo scopo è quello di conquistare i tre punti per dare l’assalto al quarto posto attualmente occupato dal Bologna. I salentini di Luca Gotti, che a loro volta hanno vinto contro la Salernitana prima della sosta, vanno a caccia di un risultato positivo per tenersi a distanza dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata la squadra allora allenata da Mourinho si impose con i gol nel recupero di Azmoun e Lukaku dopo il vantaggio siglato da Almqvist. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Dorgu; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 Milan 65 Juventus 59 Bologna 57 Roma 51 Atalanta 50 Lazio 46 Napoli 45 Torino 44 Fiorentina 43 Monza 42 Genoa 35 Lecce 28 Udinese 28 Verona 27 Cagliari 27 Empoli 25 Frosinone 25 Sassuolo 24 Salernitana 14