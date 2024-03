Fulmine a ciel sereno bianconero: UFFICIALE la rottura del legamento crociato

L’infortunio è più grave del previsto e lo costringerà a restare fermo ai box per diversi mesi. Il comunicato ufficiale ha fugato ogni dubbio

Con i vari campionati entrati nel vivo, i margini di errori si sono irreversibilmente assottigliati. Con gli obiettivi stagionali ancora da centrare, non sono poche le squadre che devono far fronte a diverse defezioni. Vere e proprie tegole, che costringeranno i vari allenatori a scelte obbligate.

La notizia in questione riguarda una vecchia avversaria del Milan. Si tratta del Newcastle, che in Premier League lo scorso sabato ha regolato la pratica West Ham. I Magpies, però, dovranno fare a meno di uno dei calciatori più rappresentativi della propria rosa. Ci stiamo riferendo al capitano della squadra, Jamaal Lascelles, che nelle scorse ore si è sottoposto ad esami strumentali specifici per accertare l’entità dell’infortunio patito proprio contro il West Ham. La diagnosi è una vera e propria mazzata.

Newcastle, UFFICIALE: rottura del legamento crociato per Lascelles

Come comunicato dal Newcastle tramite il proprio sito ufficiale, infatti, Lascelles ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a causa della quale dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato:

“Il Newcastle United può confermare che il capitano del club Jamaal Lascelles ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la vittoria di sabato sul West Ham United.

Dopo aver visto un consulente specialista, dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana e resterà fuori per sei-nove mesi”.