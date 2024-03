Ultima fermata Allegri, ribaltone Juventus: il favorito per la panchina è sempre lo stesso

Per Massimiliano Allegri l’avventura alla Juventus è destinata a finire: i bianconeri pronti alla svolta, il nuovo allenatore è già stato scelto

Un tracollo verticale. La Juventus cade anche contro la Lazio, con il gol di Marusic in pieno recupero che regala i primi tre punti a Tudor, ed Allegri finisce nuovamente sul banco degli imputati.

Sette punti nelle ultime nove partite, il non-gioco come unica caratteristica distintiva della formazione bianconera ed allora la strada per il futuro sembra essere tracciata: via Allegri. Nonostante il contratto fino al 2025, per l’allenatore toscano le probabilità di restare alla guida della Juve sono in picchiata e a poco servono le dichiarazioni dei dirigenti e dello stesso tecnico, che sanno molto di parole di facciata in attesa della fine della stagione.

Una stagione che segnerà il passo d’addio di Allegri, ormai in rotta con il mondo Juve: come raccontato da Calciomercato.it, anche John Elkann ha deciso di voltare pagina ed allora toccherà a Giuntoli aprire un nuovo ciclo che dovrà riportare la Juventus a vincere.

Calciomercato Juventus, Thiago Motta per Allegri: le ultime

Con Allegri ai saluti, la Juventus ha un nome segnato in rosso: non è un segreto che c’è Thiago Motta in pole per prendere le redini della formazione piemontese dalla prossima stagione.

L’italo-brasiliano piace e anche molto, come raccontato dalla nostra redazione, ed è il grande favorito per essere il sostituto di Allegri sulla panchina juventina. Un eventuale arrivo che potrebbe non essere il solo sulla tratta Bologna-Torino. Dopo una stagione da grande protagonista, Calafiori è uno degli obiettivi più concreti della formazione bianconera e l’eventuale arrivo di Motta in panchina potrebbe essere l’apripista per il suo acquisto.

Le prossime settimane su questo versante si preannunciano di fuoco: per Allegri saranno le ultime da allenatore della Juventus, a Giuntoli il compito di costruire il futuro. Con Thiago Motta.