Tradimento e sgarbo all’Inter: Juve, è già in città l’erede di Bremer

Il futuro del brasiliano potrebbe essere in Premier League, al Manchester United. Le novità sul suo possibile erede in bianconero

Nonostante l’ennesimo aumento di capitale, nella prossima estate la Juventus potrebbe fare almeno un ‘sacrificio’ sul calciomercato per far quadrare i conti e finanziare la campagna acquisti.

Uno dei principali indiziati a salutare i bianconeri è Gleison Bremer, che solo lo scorso dicembre ha rinnovato fino a giugno 2028 vedendo salire il suo stipendio a circa 6 milioni di euro netti. Nel nuovo contratto, come chiarito ieri da Calciomercato.it, è presente una clausola risolutiva da 65-70 milioni di euro che, però, è valida a partire dell’estate del 2025.

Bremer ha mercato in Premier League, interessa particolarmente al Manchester United. In Inghilterra sono settimane che scrivono di un tentativo concreto da parte dei ‘Red Devils’, con il nuovo Ds Ashworth calcisticamente innamorato del classe ’97.

Giuntoli potrebbe dire sì a una proposta da almeno 60 milioni di euro per il cartellino del brasiliano, il calciatore più impiegato da Allegri in questa stagione. Chi al suo posto? ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia la candidatura di Alessandro Buongiorno del Torino, dal quale fu preso proprio Bremer nell’estate 2022 per circa 50 milioni bonus inclusi. Il capitano granata sarebbe ritenuto il profilo più idoneo a sostituire il ventisettenne. Per la difesa piace molto anche Calafiori del Bologna, il quale potrebbe sbarcare alla Continassa insieme a Thiago Motta.

Juventus, su Buongiorno anche Inter e Milan

Buongiorno è nel mirino pure di Inter (che ci pensa per il post Acerbi) e Milan, ma l’ostacolo più grosso è Cairo che lo valuta sui 35/40 milioni di euro. Va detto, tuttavia, che la Juve potrebbe abbassare l’esborso cash inserendo almeno una contropartita tecnica gradita al numero uno del Torino. A disposizione di Giuntoli ci sono diversi profili che, in teoria, possono stuzzicare il patron granata.

Buongiorno è un tifoso sfegatato del Torino, però allo stesso tempo è un professionista. Per lui sarebbe quindi difficile, se non impossibile dire no al trasferimento alla Juve.