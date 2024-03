“Segneranno un’epoca”: i due nuovi craque del calcio mondiale

Due nuovi craque potrebbero lasciare un segno importante nel calcio mondiale: c’è già chi è convinto segneranno un’intera epoca

Il Barcellona ci ha abituato a coltivare e poi a lanciare grandissimi talenti, che poi hanno scritto la storia del pallone a livello mondiale. Sarebbe vano citare calciatori come Iniesta, Xavi e soprattutto Lionel Messi, ma la lista è veramente lunga e destinata a crescere anno per anno.

Ci sarebbero tante parole da spendere su come i blaugrana gestiscono i giovani e su come lo facciamo in Italia, ma la Masia ha respiro molto più ampio ed è considerato da tanto tempo uno dei serbatoi più importanti di sempre. E ne sta dando dimostrazione anche nelle ultime settimane. I tifosi, e in generale tutti gli appassionati di questo sport, stanno impazzendo per le prestazioni di Cubarsì e Yamal.

Si parla di due calciatori che giocano in due zone diverse di campo, ma che hanno una consapevolezza delle loro posizioni e del gioco veramente notevole. Pau ha solo 17 anni e interpreta quel ruolo con una tecnica mostruosa e una capacità di copertura che, a dispetto della giovane età, lo rende spesso tra i migliori in campo.

Yamal e Cubarsì pronti a segnare un’epoca: Xavi è sicuro

Anche Yamal non è da meno. Lui di anni ne ha addirittura 16, ma è già riuscito a strappare il posto da titolare con pieno merito. Ha grande qualità in dribbling, la capacità di creare costantemente la superiorità numerica e una tecnica eccelsa che gli permette di colpire praticamente sempre la porta.

Ha già realizzato quattro gol e sei assist nella Liga e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Xavi è letteralmente innamorato di loro, tanto da dire dopo l’ultimo match che sono destinati a “segnare un’epoca del calcio mondiale“. Vedremo se sarà effettivamente così, ma le premesse ci sono tutte, e non è una grande novità per il Barcellona.