Partita sospesa e alcol test: interviene la polizia

Ha dell’incredibile un episodio avvenuto a margine di una partita di calcio in Francia. Chiamate le forze dell’ordine

Ormai non c’è più nulla di cui stupirsi, soprattutto quando lo scenario è quello del calcio dilettantistico, che spesso e volentieri offre situazioni ed episodi piuttosto particolari. Lo scenario stavolta porta in Francia a margine di una partita tra Merville e OCRoubaix.

A ricostruire la vicenda è ‘France Blue nord’ e lo scenario surreale è quello del campionato di prima divisione delle Fiandre. Un autentico giallo che ha visto l’intervento surreale delle forze dell’ordine e la sospensione della partita, il tutto per motivi del tutto particolari. Secondo quanto evidenziato la formazione del Roubaix, in segno di protesta per le decisioni arbitrali, dopo un’espulsione avvenuta intorno alla mezz’ora, ha chiamato la Gendarmerie.

Le forze dell’ordine sono quindi realmente intervenute con l’arbitro che è stato sottoposto all‘alcol test a margine dell’intervallo, risultato poi comunque negativo. Una vicenda pazzesca che ha portato quindi alla sospensione della partita con l’intervento in scena della polizia. Una storia surreale che ha fatto presto il giro dei social raccogliendo curiosità e stupore da parte di molti.

Francia, vicenda surreale: alcol test per l’arbitro

A condire il tutto il fatto che la squadra ospite con l’espulsione è rimasta in nove, visto che si era presentata già in 10 al campo. Il rosso è stata quindi la goccia che ha fatto traboccare il vaso e secondo la ricostruzione di una testimone a ‘France Blue Nord’: “Una brigata della Gendarmeria locale, con la stazione di polizia situata a pochi metri dallo stadio, è stata chiamata dalla squadra del OC Roubaix, sostenendo che l’arbitro fosse ubriaco”.

Un episodio che ha comunque poi portato il direttore di gara a non far disputare la ripresa, con annessa relazione dettagliata poi sull’accaduto alla Commissione legale del Distretto delle Fiandre.