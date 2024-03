PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVE 1-0: Gila colosso, Marusic eroe. Allegri dov’è?

Pagelle e tabellino Lazio-Juventus, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Mandas 6

Casale 6,5

Romagnoli 6,5

TOP Gila 7: gioca un’altra partita monumentale. È in un momento di forma fisica clamorosa, a livello mentale, tecnico e fisico. In velocità non lo superano mai, non molla un centimetro ed entra sempre in maniera incredibilmente pulita sul pallone. Va dato merito a Sarri per il lavoro pazzesco su questo giocatore.

Felipe Anderson 6

Cataldi 6. Dall’80 Vecino sv

Kamada 6. Dall’80’ Guendouzi 6,5

Marusic 7

Pedro 6. Dal 57′ Isaksen 6

Zaccagni 5,5. Dall’83’ Luis Alberto sv

FLOP Castellanos 5: via Sarri, ma i gol sbagliati sono una costante. Ha due chance belle grosse, soprattutto la seconda, non prende mai neanche la porta. Così diventa complicato fare punti. Dal 57′ Immobile 5,5

All.: Tudor 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Danilo 5,5

TOP Bremer 6,5: tanti errori, ma tiene in piedi lui la difesa della Juventus con il suo strapotere fisico e andando pure vicino al gol. Non basta.

Rugani 5,5

De Sciglio 5,5. Dal 46′ Iling-Jr 5

Miretti 5. Dal 46′ McKennie 5,5

Locatelli 5

Rabiot 5,5

Cambiaso 5,5. Dal 63′ Weah 5

Kean 5,5. Dall’80’ Sekulov sv

Chiesa 6. Dal 68′ Yildiz 5,5

FLOP All.: Allegri 4: ok l’emergenza in attacco, ok qualche assenza e qualche acciacco. Però c’è differenza tra i problemi di formazione e il rinunciare totalmente a giocare mettendosi per un tempo intero, il secondo, con 10 uomini nella propria metà campo. La rabbia nel finale non è giustificata, della serie chi è causa del suo male pianga se stesso.

Arbitro: Colombo 5,5

Lazio-Juventus, il tabellino

Ammoniti: 29′ Tudor (L), Iling jr. (J), Weah (J)

Marcatori: 93′ Marusic (L)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Cataldi, Kamada, Marusic; Pedro (57′ Isaksen), Zaccagni; Castellanos (57′ Immobile).

A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Ruggeri, Guendouzi, Coulibaly, Vecino, Luis Alberto, Saná Fernandes, Diego Gonzalez.

All.: Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; De Sciglio (Iling-Jr), Miretti (45′ McKennie), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (63′ Weah); Kean, Chiesa.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Yildiz, Weah, Djalo, Sekulov, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.

All.: Allegri.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Preti – Vecchi; IV Uomo: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Chiffi.