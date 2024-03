Non solo Koopmeiners, il Napoli affonda il colpo: arrivano dall’Atalanta

Napoli e Atalanta si stanno affrontando sul campo, ma occhio anche al calciomercato: i partenopei hanno diversi colpi in canna

La partita tra Napoli e Atalanta dirà tanto sulla corsa per l’Europa, con entrambi i club che hanno bisogno di punti fondamentali per rincorrere il sogno di giocare la Champions League nella prossima stagione. I partenopei ancor di più, se non altro per dare continuità al progetto, nonostante molte cose siano destinate a cambiare.

In primis, ci sarà da scegliere il nuovo allenatore, con Vincenzo Italiano che conserva parecchie chance di arrivare in Campania, come vi abbiamo riferito anche nelle ultime settimane. Se davvero dovesse andare così, cercherà subito di impostare i suoi moduli preferiti, ovviamente sulla via del gioco offensivo. Si tratta del 4-3-3 o del 4-2-3-1, con la possibilità di alternarli anche in corso d’opera.

Certo, Aurelio De Laurentiis dovrà fare qualche sforzo sul calciomercato per accontentarlo. In prima fila resta Teun Koopmeiners, il cui valore è parecchio alto – si attesta tra i 40 e i 50 milioni -, ma potrebbe risolvere parecchi problemi a centrocampo, al netto della concorrenza della Juve e delle big internazionali. Non c’è solo lui, però, nel mirino del Napoli, soprattutto in casa Atalanta.

Grandi affari tra Napoli e Atalanta: tutti i nomi seguiti dagli Azzurri

Non è una novità delle ultime ore, infatti, che De Laurentiis apprezzi non poco Giorgio Scalvini. Anche in questo caso, la sua valutazione è altissima, soprattutto per un difensore, ma ha le caratteristiche per impostare il gioco e fare bene anche in una linea a quattro moderna. Vedremo se quest’estate sarà quella giusta per il trasferimento.

Attenzione anche gli esterni, soprattutto a sinistra, dove il Napoli ha bisogno di forze fresche. Anche in questo caso, le mire dei partenopei potrebbero finire su un laterale giovane e italiano come Matteo Ruggeri. Il terzino piace tanto per la capacità di spinta e Italiano ci ha già abituato a trasformare esterni a tutta fascia in terzini bassi, appunto per il suo approccio offensivo.

Con la fisicità che si ritrova e grandi margini di miglioramento, potrebbe formare una coppia niente male con Giovanni Di Lorenzo. In questo caso, l’esborso economico potrebbe non essere neppure così proibitivo: una cifra attorno ai 15 milioni potrebbe essere sufficiente.