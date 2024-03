Lazio-Juve, mercato incrociato: da Zaccagni a Kostic, i sette nomi pronti a finire sul piatto

Lazio e Juventus si sfidano sul campo, ma sul mercato sono tanti i nomi che possono finire sul tavolo tra attaccanti e centrocampisti

Lazio e Juventus tornano a sfidarsi in una sorta di grande classica del nostro calcio, che sarà tale ancora di più in queste tre settimane. Oggi all’Olimpico la il match di campionato: da una parte Igor Tudor all’esordio, dall’altra Massimiliano Allegri, che deve blindare definitivamente la Champions League. Martedì ci sarà poi il secondo round con l’andata della semifinale di Coppa Italia a Torino, con il ritorno per ora fissato all’Olimpico il 23 aprile. Il destino di queste due squadre si intreccia sul campo, ma potrebbe fare lo stesso anche in estate sul mercato. Sono diversi i nomi che ‘rischiano’ di finire sui taccuini dell’altra squadra. Qualcuno in realtà è già scritto da tempo su quello della Juventus, che guarda in casa Lazio soprattutto per l’attacco.

Tra i nomi più di ‘vecchia data’ c’è ovviamente Felipe Anderson, in scadenza con i biancocelesti e con un rinnovo su cui ormai tutto tace. Il motivo è proprio che la decisione di lasciare Formello è stata ormai presa e ci sono buonissime probabilità che il brasiliano finisca a parametro zero alla Continassa. I contatti proseguono da tempo, la strada è tracciata ma ovviamente non c’è ancora nulla di chiuso e definito o definitivo. A Formello intanto, come vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage di Mattia Zaccagni. L’ex Verona è in scadenza 2025, di rinnovo non si parla per ora e la Juve potrebbe approfittarne soprattutto se dovessero andare via Kostic e/o Chiesa. Il costo, vista la situazione, può essere un po’ più contenuto. La partita di oggi, come le prossime, può essere sicuramente una situazione favorevole per tentare qualche approccio semi-ufficiale in tal senso.

In casa biancoceleste c’è un altro nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri, ovvero Matteo Guendouzi, vero trascinatore della Lazio quest’anno. Per caratteristiche sarebbe un colpo perfetto per la Juve, ancor di più con il rebus Rabiot e il suo possibile addio. Un francese per un altro francese, anche se con qualche gol in meno. In questo caso il problema sarebbe il costo, visto che Lotito lo riterrà incedibile, di sicuro lo sarà per meno di 30-35 milioni. E in ogni caso in quel ruolo la Juve ha altri obiettivi per il momento, vedi Koopmeiners e Ferguson.

Calciomercato, quanti nomi sul piatto tra Lazio e Juventus: tutte le possibili piste

Per la Juve si è parlato spesso anche di Luis Alberto, con Tudor ogni gerarchie è azzerata per cui è difficile capire come andrà il rapporto tra due caratteri comunque non semplici. Lo spagnolo ha un ingaggio pesante, ma abbordabile. Può ancora dare molto al calcio italiano, la Juve da Dybala non ha più avuto un calciatore così forte tecnicamente. Ma Lotito, anche qui, può farsi forte di un contratto ancora lungo. Giuntoli con i biancocelesti potrebbe magari giocarsi la carta Moise Kean, in passato già in orbita Lazio. Molto dipenderà dal modulo che utilizzerà Tudor e dal futuro di Immobile e Castellanos, comunque in bilico. E se l’opzione del doppio attaccante sarà tenuta in considerazione come pare, è probabile che dal mercato un’altra punta dovrà arrivare.

Per cui il classe 2000 potrebbe essere una ipotesi, a prezzi giusti. Una soluzione che può far comodo a tutti. In passato si è parlato anche di McKennie, che ora si è però guadagnato la conferma a suon di prestazioni. Nei discorsi può rientrare anche Filip Kostic, già molto vicino alla Lazio con il trasferimento saltato clamorosamente per il ‘caso fax’. Sembrava tutto fatto, alla fine è andato alla Juve che però ora vuole liberarsene e prende in considerazione anche offerte di circa 10-15 milioni. Un prezzo abbordabile anche per i biancocelesti, che potrebbero impiegarlo da esterno offensivo (proprio come erede di Zaccagni) in un possibile 4-2-3-1 o 3-4-3, così come ala a tutto campo pur non essendo il suo ruolo preferito come evidenziato a Torino. Tudor vuole esterni di corsa e gol, Kostic ha entrambe le cose. Attenzione anche al nome di Miretti, che però la Juventus vuole eventualmente monetizzare chiedendo una cifra non inferiore ai 15-20 milioni. Scenario difficilissimo per la Lazio.