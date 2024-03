Caso Kimmich, i tifosi impazziscono: cosa sta succedendo

Joshua Kimmich tiene in ansia i tifosi del Bayern Monaco e fa sperare diverse big di livello internazionale: cosa sta succedendo al tedesco

Un campione come Kimmich è veramente difficile da trovare. Non perché in giro per l’Europa non ci siano calciatori forti o abbastanza bravi per coprire quella zona di campo, ma perché, in generale, uno con le sue caratteristiche tecniche è merce rara per qualsiasi allenatore.

Di fatto, il centrocampista può disimpegnarsi alla grande in qualsiasi zona di campo, o meglio davvero in tante posizioni. L’abbiamo visto fare benissimo come esterno, come terzino puro e ovviamente nel mezzo, eccelso nella manovra e nel recupero del pallone. Insomma, uno come lui fa la differenza, anche per personalità, e può innalzare il livello tecnico della squadra. Proprio per questo, i tifosi del Bayern Monaco sono in ansia per il suo futuro.

Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e almeno il rinnovo non è affatto vicino a chiudersi. L’incertezza sul nuovo allenatore non fa sicuramente bene e le big internazionali interessate al ragazzo non mancano, soprattutto in Spagna e in Inghilterra. Proprio in queste due nazioni, ne parlano regolarmente i principali quotidiani e tantissimi tifosi già desiderano di averlo in squadra.

Kimmich smuove il calciomercato: tutti impazziti per il tedesco

Le recenti parole del direttore generale del Bayern, Max Eberl, non ha nascosto i dubbi sul destino del centrocampista: “Kimmich ci ha detto chiaramente: ‘Voglio sapere chi è il nuovo allenatore’. Allora sorgeranno alcune domande. Se vuole continuare, se vogliamo… Lui ha comunque l’ultima parola, ma la prima cosa è la questione dell’allenatore”.

Intanto, X (ex Twitter) è letteralmente impazzito per lui, tanto che sono davvero tanti i cinguettii dei fan ce lo vorrebbero nella loro squadra del cuore. Gli inviti al calciatore, dunque, non mancano, con la certezza che potrebbe fare bene ovunque vada. I supporters possono stare tranquilli, almeno per il momento.

Il suo futuro, infatti, non si deciderà prima di alcune settimane, forse mesi. Intanto, il Bayern dovrà scegliere il nuovo tecnico e ciò succederà con ogni probabilità tra aprile e maggio, come sono abituati in Germania. E potrebbe essere decisivo anche per la scelta finale di Kimmich, questo ormai non lo tiene nascosto nessuno.