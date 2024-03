Calciomercato Inter a parametro zero: top e flop dei colpi gratis

Il calciomercato dell’Inter sarà ricco di acquisti a parametro zero, scopri tutti i top e i flop tra i colpi gratis che hanno vestito la maglia nerazzurra

La stagione sta per concludersi e l’Inter sta assaporando la vittoria della tanto agognata seconda stella. Lo scudetto è infatti ad un passo e solo la matematica sta dividendo i nerazzurri dalla grande festa. Il trionfo potrebbe arrivare addirittura con 5 giornate d’anticipo, nel derby contro il Milan del prossimo 22 aprile.

Una gioia doppia per la squadra di Simone Inzaghi e i suoi tifosi, uno smacco difficile da superare per i rossoneri, che faranno di tutto per impedire che i cugini raggiungano questo traguardo proprio nel corso della stracittadina. L’esito, però, non cambierà le sorti di un campionato ormai segnato e che aspetta solo di decretare il suo vincitore nel giro di un mese.

Con l’uscita dalla Champions League, l’Inter dovrà poi concentrarsi solamente sulla prossima stagione e, dunque, sul calciomercato estivo. La società dovrà programmare quelli che saranno i colpi per rinforzare la squadra, due dei quali sembrano ormai in dirittura d’arrivo già da mesi: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Inter, un mercato a costo zero: top e flop

Entrambi i colpi saranno a parametro zero, un diktat per il prossimo mercato interista. Senza cessioni, infatti, la società non potrà operare in entrata con spese attive, ma dovrà accontentarsi di rinforzi gratuiti. Un tipo di affare che ha reso noto Giuseppe Marotta, attuale dirigente proprio in casa Inter.

Una tendenza, quella dei parametri zero, che non è nuova alla società nerazzurra. Solamente negli ultimi 20 anni sono stati più di una decina gli acquisti gratuiti approdati a Milano e quasi tutti hanno avuto una resa importante. Un segnale confortante per i tifosi, che potranno così sperare di non veder partire i propri beniamini come cessione sacrificale per la riuscita di un buon mercato.

Tra i migliori colpi a parametro zero nella storia dell’Inter possiamo sicuramente citare giocatori come Mihajlovic, Maxwell, Luis Figo ed Hernan Crespo. Uno dei primi top, però, che viene immediatamente alla mente quando si pensa alla maglia nerazzurra e al grande affare è sicuramente Esteban Cambiasso, protagonista anche di uno storico Triplete nel 2010.

Lo scorso anno fu la volta di Onana, poi rivenduto a 50 milioni, ma i migliori affari gratis in casa Inter sono sicuramente i più recenti: da De Vrij e Mkhitaryan a Calhanoglu e Thuram. Soprattutto gli ultimi 3 sono stati grandissimi protagonisti di questa stagione e del quasi matematico raggiungimento dello scudetto.

Non tutto, però, ha sempre rappresentato una vittoria per i colori nerazzurri. Non sono mancati anche i flop, per ultimi i vari Cuadrado, Klaassen e Sanchez, ma in passato è stato anche il caso di Banega, Vidic e Godin, che non sono riusciti a imporsi come sperato. Un danno davvero minimo, sia perché il costo è stato nullo, sia per l’importanza ricoperta in rosa.

I tifosi interisti, dunque, possono sperare in positivo in vista della prossima estate, quando il lavoro di Marotta tornerà ad essere importante. Zielinski e Taremi saranno top o flop? Solo il tempo potrà dircelo.