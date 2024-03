Milan, Furlani spegne i sogni: non ci sono soldi per il super bomber

Le ultime sull’attaccante che il Milan è pronto a comprare in estate. Difficile che si possano spendere determinate cifre: il punto della situazione

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Il club rossonero si sta muovendo da tempo, sondando il mercato alla ricerca dell’opportunità giusta.

Non è un segreto che il nome di Joshua Zirkzee è balzato in cima alla lista, ma serve convincere il Bologna che valuta tanto il suo giocatore. Il Diavolo è pronto a giocarsi la carta Alexis Saelemaekers, oltre che quella di qualche giovane, per abbassare il prezzo. Presto capiremo se la strategia del Diavolo andrà a buon fine, ma nel frattempo si guarda anche altrove.

I profili più accostati al Milan, oltre a Zirkzee, nell’ultimo periodo, sono quelli Sesko, Gyokeres e Gimenez. Profili che costano davvero parecchio e per strapparli ai loro club, senza la possibilità di inserimento di contropartite tecniche, serviranno almeno 50 milioni di euro. Una spesa che difficilmente il Milan deciderà di affrontare e le parole di Giorgio Furlani a La Gazzetta dello Sport di oggi, vanno proprio verso questa direzione: “Noi vogliamo puntare al valore, che non necessariamente combacia con il costo del giocatore. Dobbiamo trovare i Pulisic, i Loftus…”. La domanda, dunque, sorge spontanea, chi sarà il nuovo Loftus-Cheek?

Milan, caccia al bomber: altri nomi per il Diavolo

Tenendo bene in mente le dichiarazioni di Giorgio Furlani, il Milan potrebbe dunque acquistare un profilo diverso dai calciatori sopracitati. Zirkzee resta il preferito e la possibilità di inserire contropartite tecniche può favorire l’affare.

Poi attenzione ad altri nomi: non va di certo scartata la pista Guirassy, che può arrivare ad una cifra decisamente più bassa, sui 20 milioni di euro, così come Jonathan David, che ha un contratto in scadenza nel 2025 con il Lille e inevitabilmente il suo prezzo è crollato e può favorire l’affondo del Milan.

Si deve provare, dunque, a guardare l’opportunità che il calciomercato offre e così attenzione a Yousse En-Nesyri, anche lui in scadenza di contratto nel 2025, come Vangelis Pavlidis, o al ritorno di fiamma per Armando Broja, che il Chelsea vorrà cedere.