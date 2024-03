Allegri fissa l’obiettivo: “L’ho sempre detto, è mancato solo il risultato”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri prima del calcio d’inizio di Lazio-Juventus, match dell’Olimpico valevole per la trentesima giornata di Serie A

E’ tutto pronto per Lazio-Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono chiamati a rialzare la testa per riprendere il cammino verso la Champions League.

Dopo gli ultimi passi falsi, la squadra del tecnico livornese ha perso diversi punti e il vantaggio si è assottigliato: “Arriviamo dopo un periodo, che dopo essere stati attaccati all’Inter, abbiamo fatto dei risultati negativi che ci hanno allontanato dai nerazzurri e poi abbiamo perso punti su quelli che ci inseguivano – afferma Allegri ai microfoni di DAZN -. Ho sempre detto che bisognava guardare alla quinta. Ora abbiamo otto punti sulla Roma ed è lì che dobbiamo guardare”.

La Juventus è dunque pronta a rituffarsi sul campionato, dopo la lunga pausa per le nazionali. Una pausa ricca di critiche non solo per il tecnico, ma anche per i giocatori.

Ma la squadra sembra aver ritrovato la serenità che serve per questa ultima parte di stagione : “Bisogna ritrovare l’entusiasmo – prosegue Allegri -., che ci ha permesso di fare i risultati fino a questo momento. Nel girone di ritorno sono mancati i risultati più che le prestazioni. Oggi riprendiamo il cammino che ci porterà al termine della stagione. E’ una partita difficile, serve fare una vittoria”.

Poi Allegri spiega il 4-3-3, con Cambiaso e Chiesa esterni di attacco – “Andrea ci darà una mano in fase difensiva più di Chiesa, ma indipendentemente dei moduli bisognerà essere solidi quando non abbiamo la palla, come abbiamo fatto la domenica scorsa”.