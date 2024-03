Aggressione all’arbitro, finisce in ospedale: è successo di tutto

La terribile aggressione all’arbitro ha portato gravi conseguenze: è finito in ospedale dopo il bruttissimo episodio

Il calcio è una fucina di emozioni che si rincorrono sul terreno di gioco, in grado di far esultare, disperare e gioire i tifosi, anche nella stessa partita. Si tratta di sentimenti puramente sportivi e questo è il motivo per cui la maggior parte lo ritengono sempre il gioco più bello del mondo.

Il problema è quando, a corredo di quanto succede sul prato verde, ci sono episodi orribili e ingiustificati di violenza. Oggi vi raccontiamo un’altra storia di questo tipo, che ha provocato sconcerto e orrore in un’intera comunità. Questa volta siamo in Brianza ed è lì che si è giocata la partita tra Albiatese e Juvenilia SC valida per il campionato provinciale dei Giovanissimi U14.

In tanti si aspettavano un’altra bella giornata di sport tra ragazzi, in cui magari diversi talenti avrebbero mostrato le loro qualità e un talento di coltivare, ma un bruttissimo gesto ha rubato la scena.

Calcio giovanile, brutale aggressione all’arbitro: finisce in ospedale

Infatti, una persona estranea è riuscita a introdursi nel recinto del campo, penetrando nella zona dove era parcheggiata l’automobile del tutor arbitrale.

Le intenzioni purtroppo non erano per nulla buone e la persona in questione è riuscita nel suo intento: aggredire il tutor del direttore di gara, che ha riportato diversi danni fisici. La sua giornata è proseguita altrove, dato che è stato ricoverato all’Ospedale di Desio con una prognosi di sette giorni.

Ovviamente il terribile episodio non è rimasto inosservato, ma è finito nel referto dell’arbitro ed è stato analizzato dal giudice sportivo, che ha deciso di comminare una multa da 100 euro alla società Albiatese. Come si legge dal comunicato del giudice, il soggetto che ha compiuto l’aggressione non è stato identificato.