Resta a Torino: nuova assenza per Allegri contro la Lazio

La Juventus prepara la sfida dell’Olimpico contro la Roma: Massimiliano Allegri deve far fronte a diverse assenze importanti

La Juventus prova a ripartire nella delicata trasferta di domani pomeriggio contro la Lazio, al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Soltanto 7 punti nelle ultime otto partite di campionato per la formazione di Massimiliano Allegri, con il piazzamento Champions non ancora in cassaforte per la ‘Vecchia Signora’. Sfida quindi da non fallire per i bianconeri, che tre giorni più tardi ritroveranno i capitolini del nuovo tecnico Tudor per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Allegri ha ritrovato tutti i nazionali, ma le assenze non mancheranno per l’allenatore toscano ad iniziare dal reparto d’attacco. Oltre infatti allo squalificato Vlahovic, espulso per proteste contro il Genoa, Allegri non recupera Milik nel reparto offensivo bianconero.

Juventus, anche Alex Sandro a rischio per la trasferta con la Lazio

Spazio quindi a Kean da prima punta, affiancato da Chiesa (favorito su Yildiz) per guidare l’attacco della Juve contro la Lazio.

Per l’occasione Allegri dovrebbe aggregare alla prima squadra Sekulov dalla NextGen. Milik potrebbe rivedersi nel derby col Torino, mentre insieme al polacco anche Alcaraz resterà alla Continassa per recuperare dall’infortunio alla coscia accusato nelle scorse settimane. L’argentino potrebbe accelerare ed esserci già nel prossimo weekend di campionato con la Fiorentina. A queste assenze certe, potrebbe inoltre aggiungersi Alex Sandro: il brasiliano è alle prese con un affaticamento muscolare e non è al meglio della condizione.

Decisivo il provino odierno nella rifinitura per testare lo stato di forma di Alex Sandro, che potrebbe anche non partire con i compagni di squadra per Roma e avere la possibilità così di recuperare in vista del successivo match di Coppa Italia sempre contro la Lazio. Nel pacchetto arretrato, insieme a Bremer e Danilo, favorito quindi Gatti per una maglia da titolare.