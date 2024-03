Doppio forfait per Allegri: saltano Lazio-Juventus

Per la trasferta nella Capitale verrà convocato Sekulov, attaccante facente parte della formazione NextGen

Doppia tegola per Allegri in vista della gara con la Lazio dell’ex Tudor in programma sabato ore 18 allo stadio ‘Olimpico’.

Il tecnico della Juventus dovrà fare a meno sia di Milik, ancora alle prese con il problema agli adduttori, che dell’argentino Alcaraz il quale ha già saltato le ultime due partite prima della sosta a causa di un problema al bicipite femorale.

Ieri si era allenato regolarmente, ma la Juve non vuole rischiarlo affrettando i tempi. Il centrocampista non è ancora ritenuto pronto e potrebbe rientrare – per la panchina – a Firenze il 7 aprile.

⛔️ #Juventus – Confermata l’assenza di #Alcaraz e #Milik per la trasferta di Roma contro la #Lazio. Possibile convocazione in attacco per Sekulov dalla NextGen 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 28, 2024

Vista anche l’assenza di Vlahovic per la squalifica, probabile la convocazione di Sekulov, attaccante che sta facendo molto bene con la formazione NextGen dopo l’esperienza deludente alla Cremonese.

Per l’attacco favoriti Chiesa e Kean, mentre è improbabile ‘l’allegrata’ con Yildiz o Chiesa falsi nueve.