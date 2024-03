Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: assenza pesante in attacco

Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini per la trasferta partenopea: il tecnico deve rinunciare ad un attaccante

Un match che profuma d’Europa e che per il Napoli potrebbe rappresentare l’ultima vera chance di restare aggrappato al sogno qualificazione in Champions League.

Per gli azzurri quello contro l’Atalanta è uno scontro diretto da vincere, con i bergamaschi che dovranno cercare di non perdere terreno e dovranno essere bravi a restare concentrati sul campionato, visto il grande appuntamento in Europa League contro il Liverpool tra meno di due settimane. Per la sfida, in programma domani alle 12.30, Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 23 i calciatori che prenderanno parte alla trasferta campana. C’è un’importante assenza in attacco: out infatti Charles De Ketelaere. Questi i convocati:

Portieri: Rossi, Musso, Carnesecchi.

Difensori: Palomino, Holm, Djimsiti, Hateboer, Toloi, Hien, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta, Bakker.

Centrocampisti: Adopo, Pasalic, de Roon, Ederson, Koopmeiners.

Attaccanti: Toure, Scamacca, Lookman, Miranchuk