L’Inter chiama la Juve e viceversa: lo scambio dell’estate | VIDEO CM.IT

Due grane per Inter e Juventus in vista della prossima estate: lo scambio che avrebbe del clamoroso sull’asse Milano-Torino

Potrebbero incrociarsi le strade sul mercato di Juventus e Inter, le due grandi rivali del calcio italiano. I nerazzurri si soni mossi per tempo chiudendo per Taremi e Zielinski a parametro zero, la ‘Vecchia Signora’ invece deve recuperare il terreno perduto per tornare grande.

Obiettivi comuni ma anche qualche ‘grana’ interna ad Appiano Gentile e alla Continassa, dove sono caldi diversi rinnovi di contratto. L’Inter sta cercando di blindare capitan Lautaro Martinez e Barella, mentre la Juve è alle prese con le trattative per Rabiot e Chiesa, senza dimenticare ovviamente Vlahovic. Più spinosi restano invece i i prolungamenti di Dumfries e Kean per le due big della Serie A. Entrambi sono in scadenza nel giugno 2025 e senza la fumata bianca sul nuovo accordo sono destinati a cambiare casacca. Rimane ancora distanza tra l’olandese e la dirigenza di Viale della Liberazione sulle cifre del rinnovo, con l’Inter che senza l’intesa per l’estensione del contratto metterebbe sul mercato l’ex PSV Eindhoven.

Calciomercato Inter, scambio con la Juventus: Dumfries per Kean

Dumfries ha ammiratori specialmente in Premier League, campionato dove è passato senza particolare fortuna per una stagione anche Moise Kean.

L’attaccante di Vercelli lo scorso inverno è stato a un passo dall’Atletico Madrid, prima che l’affare saltasse per le perplessità dei ‘Colchneros’ sulle condizioni fisiche del classe 2000. Kean non rientra nei progetti futuri della Juventus ed è in uscita pure la prossima estate. Anche i dirigenti bianconeri vogliono allontanare il pericolo di perdere il giocatore a parametro zero e gli cercheranno una sistemazione a fine campionato. Attenzione così allo scenario di mercato che potrebbe prefigurarsi, se ovviamente Inter e Juve non riuscissero a piazzare Dumfries e Kean. Le grandi rivali potrebbero venirsi incontro e dare il via libera a uno scambio che avrebbe del ‘clamoroso’. Al momento è solo un’idea, ma oltre al prezzo (intorno ai 20 milioni di euro) e all’ingaggio (vicino ai 3 milioni stagione), collimano anche le esigenze delle due società.

L’Inter è alla ricerca di una punta relativamente giovane e dalle caratteristiche di Kean per completare il roooster offensivo di Inzaghi, mentre la Juve va caccia di un esterno destro di spessore considerando che Weah sta deludendo nella sua avventura a Torino. Per una volta niente veleno e schermaglie nel Derby d’Italia: nerazzurri e bianconeri potrebbero venirsi incontro e dare vita all’affare dell’estate sul mercato.