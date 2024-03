Juve e Inter, già trovato l’erede: Derby d’Italia per il colpo gratis

Juventus, trovato il sostituto del giocatore, pronto ormai ad andare via a costo zero

A gennaio la Juventus ha acquistato Tiago Djalo, ma il portoghese ancora non ha disputato un solo minuto con la maglia bianconera.

Di certo però il difensore ex Lille potrà essere una risorsa importante per la società bianconera e per la sua difesa. Il club però starebbe ragionando anche su un nuovo innesto al centro della difesa, sempre a costi piuttosto contenuti. Vi abbiamo raccontato infatti dell’interesse della Juventus nei confronti di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, in grado anche di giocare come terzino sinistro, ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo con l’Atletico Madrid appare piuttosto lontano. Oltre alla Juventus, il centrale piace anche a Roma, Inter e Napoli.

In particolare il 28enne spagnolo piace ai rivali nerazzurri, a caccia di un profilo più giovane rispetto ad Acerbi e de Vrij al centro della difesa. La possibilità di prelevarlo da svincolato stuzzica particolarmente il duo Marotta-Ausilio, come sempre vigili sulle occasioni di mercato come successo anche recentemente con Taremi e Zielinski. Arrivano nuove conferme sull’anticipazione di Calciomercato.it sul pressing interista per Hermoso, che piace inoltre per la sua duttilità visto che potrebbe essere utilizzato da Simone Inzaghi anche da braccetto sinistro. E nel frattempo, con Hermoso sempre più ai saluti, l’Atletico Madrid avrebbe già individuato il sostituto.

Juve, Hermoso ai saluti: l’Atletico Madrid pensa a Marmol, ma c’è anche Lucumi

La possibilità di rinnovo per il numero 22 ormai appare sempre più remota e quindi l’Atletico Madrid si starebbe guardando intorno per cercare un nuovo innesto.

E secondo ‘AS’, il prescelto sarebbe Mika Marmol, difensore del Las Palmas, cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Il classe 2001 ha un contratto con il club canario sino al 2026. Il giovane centrale spagnolo sarebbe in cima alla lista dei desideri del club della capitale iberica, ma non è il solo nome presente in lista. Cristhian Mosquera del Valencia, di cui si è parlato in ottica Milan, è un altro profilo molto gradito, così come l’argentino Facundo Medina del Lens. Oltre a loro però, l’Atletico guarda anche in Serie A.

Un altro profilo seguito attentamente da Andrea Berta, direttore sportivo dei ‘Colchoneros’, è il colombiano Jhon Lucumi, del Bologna. Il club rossoblù è in piena corsa per la qualificazione in Champions League e tanti sono i giocatori rossoblù finiti nel mirino dei top club. Chiaro che il mercato del club emiliano potrebbe dipendere dall’eventuale qualificazione nella massima competizione europea, ma se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe allora essere seriamente presa in considerazione. Nel frattempo la Juve osserva e vigila, con Hermoso sempre più lontano da Madrid e con i bianconeri e Cristiano Giuntoli in particolare che potrebbero sferrare presto l’attacco decisivo.