Svolta Zirkzee: Milan o Juve, ecco dove giocherà il gioiello del Bologna nel mirino delle due big. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato

Milan e Juventus sono in prima fila per Zirkzee. Il gioiello del Bologna, ancora in orbita Bayern Monaco, è destinato ad infiammare il prossimo calciomercato estivo.

Il talento olandese è definitivamente esploso nella sorprendete stagione del Bologna di Thiago Motta. La sua valutazione è già arrivata intorno ai 40 milioni di euro e sembra destinata a salire ancora. Il club rossoblù, infatti, spera in un’asta internazionale che coinvolga le big europee. In questo senso, il primo top club interessato è il Bayern Monaco, che ha un diritto di “recompra” di circa 40 milioni. Tuttavia, ad oggi, la società bavarese non sembra intenzionata a riprendersi il giocatore.

Calciomercato, Milan in pole per Zirkzee: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘fussball.news’, il Milan sarebbe attualmente in pole position per la firma di Zirkzee. Con il sempre più probabile addio a Giroud, come anticipato da Calciomercato.it, i rossoneri sembrano infatti intenzionati a fare sul serio per l’olandese.

Si parla già di cifre intorno ai 35-40 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’attaccante dal Bologna. In ogni caso, il club emiliano non farà sconti ed attende anche altre offerte. Alla finestra, oltre alla Juventus, ci sono i club di Premier League.