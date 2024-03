Sempre a Milano ma non all’Inter: il Milan piazza il più clamoroso dei colpi

L’Inter non è sola nella caccia a uno degli obiettivi principali di mercato: attenzione all’entrata in scena del Milan per un derby da urlo

La stagione calcistica è ancora lontana dalla conclusione, ma le squadre affilano già le armi in vista della prossima, monitorando con attenzione crescente il mercato. Se l’Inter vorrà confermare, da un lato, la supremazia mostrata quest’anno, dall’altro il Milan, e non solo, cercherà di rispondere e di mettere in discussione il tutto.

Atmosfera da derby perenne, a Milano, con la stracittadina che tra tre settimane potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri. Sul mercato, però, il Diavolo va a caccia del clamoroso sorpasso e mette nel mirino un obiettivo di lunga data dei cugini. Furlani insomma pianifica lo sgarbo a Marotta.

Inter, spunta la minaccia del Milan per Bento: e il prezzo sale

Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato dell’interesse di lunga data dell’Inter per Bento. Il portiere brasiliano dell’Atletico Paranaense è un pezzo pregiato, che si sta mettendo in mostra anche con la sua nazionale. E il numero degli estimatori cresce.

Per il classe 1999, secondo ‘Globo’, in Brasile, occhio alla concorrenza di club come Benfica, Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forrest. Ma stando all’esperto turco Ekrem Konur, su ‘X’, anche il Milan sarebbe in corsa, pensando a come cautelarsi in caso di partenza di Maignan. Sulle nostre pagine, del resto, abbiamo raccontato di come l’Atletico Parananese non abbia concesso una prelazione all’Inter. E la valutazione di circa 15 milioni di euro potrebbe anche salire, al crescere del rendimento del portiere verdeoro.