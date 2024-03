Nuove scommesse e squalifica Tonali: il comunicato UFFICIALE

Altro polverone intorno al centrocampista che rischia una nuova squalifica per il caso scommesse

Nuova bufera esplosa in Inghilterra nelle scorse ore intorno al nome di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, già squalificato ufficialmente per 10 mesi dalla Federcalcio Italiana lo scorso ottobre nell’ambito del caso scommesse, è entrato nel mirino Football Association.

La federazione inglese ha accusato quest’oggi Tonali di aver violato le norme della FA per aver piazzato scommesse su partite di calcio tra l’agosto 2023 e l’ottobre 2023, prima che gli venisse comminata la squalifica italiana. Il rischio adesso è che la sanzione possa essere ulteriormente estesa a causa di questi ultimi risvolti.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla FA: “Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si afferma che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”.

Nota a cui il Newcastle ha immediatamente risposto a sostengo dell’ex Milan: “Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole per le scommesse della FA. Sandro continua a cooperare con le indagini pertinenti ed ha il pieno appoggio del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.