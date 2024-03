Mbappe ai saluti, il Psg pesca in Serie A: servono 130 milioni

Il Paris Saint-Germain si prepara a salutare Kylian Mbappé: l’erede dell’attaccante francese può arrivare dalla Serie A

Il Paris Saint-Germain potrebbe pescare, ancora una volta, in Serie A: il club parigino a caccia di un attaccante capace di non far rimpiangere Kylian Mbappé.

Potrebbe essere pescato in Serie A l’erede di Kylian Mbappé in casa Paris Saint-Germain. Il club parigino, infatti, sembra essere ormai rassegnato a dover salutare l’asso francese, sempre più vicino al passaggio al Real Madrid dopo anni di voci, indiscrezioni e trattative. Ecco perché il direttore sportivo Luis Campos è al lavoro per portare all’ombra della Torre Eiffel un altro attaccante di altissimo livello in vista della prossima stagione.

E il profilo ideale individuato dal club parigino sarebbe rappresentato da Victor Osimhen, il quale non disdegnerebbe la possibilità di tornare a giocare in Ligue 1, soprattutto per vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il contratto di Kylian Mbappé è in scadenza e – salvo clamorose sorprese – non verrà rinnovato. Ecco perché i campioni di Francia in carica avrebbero messo nel mirino l’attaccante nigeriano, legato al Napoli da altri due anni di contratto dopo l’ultimo prolungamento dello scorso dicembre.

Calciomercato Napoli, Osimhen il possibile erede di Mbappé

Il Paris Saint-Germain ci aveva provato già la scorsa estate, dovendo però fare i conti con le resistenze di Aurelio De Laurentiis che sparò altissimo per blindare l’attaccante nigeriano, protagonista nella cavalcata che ha portato il Napoli alla conquista del suo terzo scudetto.

La prossima estate, però, Victor Osimhen potrebbe concretamente lasciare Napoli, quattro anni dopo il suo arrivo proprio dalla Francia, dove vestiva la maglia del Lille. Nel contratto dell’attaccante classe ’98 è prevista una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che il Paris Saint-Germain potrebbe pagare per garantirsi le prestazioni del centravanti nigeriano. Un affare che ricorderebbe quelli che portarono all’ombra della Torre Eiffel Ezequiel Lavezzi ed Edinson Cavani, ceduti dal Napoli rispettivamente a fronte di offerte di 30 e 64 milioni di euro tra il 2012 e il 2013. E anche in questo caso Aurelio De Laurentiis potrebbe andare incontro a una importante plusvalenza, avendo investito circa 75 milioni di euro per ingaggiare Victor Osimhen che ora potrebbe salutare quasi per il doppio.