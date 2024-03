Haaland vuole il Real: a Madrid con Mbappe

L’attaccante norvegese non avrebbe smesso di pensare al Real Madrid e spera ancora in un trasferimento nella Capitale spagnola

L’urna di Nyon non è stata per nulla benevola con Real Madrid e Manchester City. Le due principali candidate alla vittoria finale si sfideranno, infatti, ai Quarti.

Si inizierà in Spagna, con il match di andata in programma il nove aprile, poi, una settimana dopo, più precisamente il 17 ci sarà la sfida di ritorno.

Le date delle due partite sono state chiaramente cerchiate in rosso dai tifosi e da tutti gli appassionati di calcio, ma anche da Erling Haaland. Il centravanti classe 2000, che sta vivendo l’ennesima grande stagione, con 29 gol in 34 partite, non vede l’ora di sfidare i Blancos.

Real Madrid, Haaland pensa solo ai Blancos

Come riporta AS, infatti, il norvegese non ha mai smesso di pensare al Real Madrid e si augura un giorno di poter indossare la maglia bianca del club più titolato.

Haaland vorrebbe così mettersi in mostra per convincere Florentino Perez a puntare su di lui a partire dalla prossima stagione.

Con l’arrivo di Mbappe, è chiaro che i ‘piani’ del norvegese rischiano di essere andati in frantumi, ma il portale spagnolo sostiene che la speranza non sia ancora svanita del tutto. Il principale ostacolo per vedere giocare insieme Mbappe e Haaland è chiaramente di natura economica, ma a Madrid sognano di rivedere la squadra dei Galattici, con il francese, il norvegese, Vinicius e Bellingham.