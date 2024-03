Lazio-Juve, Kovacevic cuore bianconero: “Spero possa vincere”

Cresce l’attesa per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus: in palio punti importanti per entrambe le squadre

Da un lato la nuova Lazio targata Tudor, dall’altra la Juventus a caccia di punti importanti in chiave Champions League: parla il doppio ex Kovacevic.

Ha vestito la maglia della Juventus dal 1999 al 2001, quella della Lazio nella stagione 2001/2002, contribuendo alla vittoria della Coppa Intertoto con i bianconeri nel ’99: Darko Kovacevic è uno dei doppi ex di Lazio-Juventus, tra le sfide più interessanti della trentesima giornata del campionato di Serie A. Ex attaccante serbo, all’ombra della Mole ha segnato 11 gol mentre in biancoceleste non ha mai lasciato il segno.

“Ho giocato con entrambe le squadre, ma il mio cuore è juventino” ha spiegato in una intervista ai microfoni di Tuttosport il dirigente ex Olympiakos. Kovacevic ricorda così i due anni in bianconero: “Sono stati davvero speciali, conservo ancora tanti bei ricordi. Spero che la Juve sabato possa vincere e arrivare in Champions”. Già, perché in caso di vittoria, la squadra di Massimiliano Allegri muoverebbe un passo importantissimo nella corsa alla prossima edizione della (nuova) Champions League.

Lazio-Juventus, parla il doppio ex Kovacevic

Kovacevic ricorda poi che “la Juventus è molto amata in tutto il mondo” ma solo “quando ne fai parte, capisci la sua importanza”. L’ex attaccante torna sui quei bellissimi anni “nei quali ho giocato con il miglior giocatore al mondo: Zidane”. E poi “c’erano tanti campioni come Del Piero, Davids, Trezeguet e Tacchinardi. Grandi uomini oltre che giocatori fantastici”.

Da un attaccante serbo all’altro. Kovacevic ha parlato anche del connazionale Vlahovic: “Sta diventando un campione, so che si trova bene ed è molto felice alla Juve. Sta dimostrando di essere un top player e ha un bel futuro davanti. La Juve è il club perfetto per crescere e diventare uno dei migliori attaccanti al mondo”.

C’è curiosità per vedere all’opera l’amico ed ex compagno di squadra Tudor, appena arrivato alla Lazio: “Igor è perfetto per la Lazio. Il suo arrivo può dare la scossa e complicherà molto la vita alla Juve” ha concluso.