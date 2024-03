La big finisce nei guai: fuori dalla Champions

Una stangata rischia di travolgere il club: la big finisce fuori dalla Champions League, numerose le accuse rivolte

Dalle stelle alla polvere. Rischia di finire travolta dal Fair Play Finanzario una big, sotto processo per la violazione delle normative relative proprio alle finanze dei club.

La sanzione potrebbe essere particolarmente pesante e portare alla retrocessione in campionato e all’esclusione dalla Champions League. È questo ciò, stando a quanto riferito da ‘Football Insider’, potrebbe accadere al Manchester City. I campioni d’Europa in carica sono alle prese con l’ormai noto caso relativo alle violazioni del PSR, il Fair Play Finanziario in vigore in Premier League.

Norme molto stringenti che hanno portato già alla penalizzazione di Everton e Nottingham Forest con rispettivamente 6 e 4 punti in meno. Potrebbe andare molto peggio ai ‘Citizens’, visto che l’accusa riguarda ben 115 violazioni che sarebbero state connesse tra il 2009 e il 2018. Violazioni che riguardano il mancato rispetto delle regole finanziarie della UEFA, la mancata divulgazione del compenso di un ex manager e la mancata fornitura di informazioni finanziarie accurate.

Manchester City, retrocesso e senza Champions

Così ‘Footbal Insider’ analizza quello che potrebbe essere lo scenario per i Citizens e ne traccia un quadro tutt’altro che positivo.

Il rischio è quello che la squadra di Pep Guardiola venga retrocessa ma non solo: con la sanzione in Premier League porterebbe con sé anche l’esclusione dalla Champions League. In questo caso per prenderci parte, il City – se sanzionato – avrebbe una sola possibilità dopo l’erogazione della sanzione: vincere nuovamente la coppa dalle grandi orecchie.

In questo modo, la squadra di Manchester acquisirebbe il titolo a partecipare alla Champions, indipendentemente da quel che accadrà in campionato. Uno scenario decisamente complicato ma che non può essere totalmente escluso.