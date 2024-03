Guardiola-Juventus, la sorpresa post Allegri prende quota

Juventus, il profilo di Pep Guardiola ricomincia a ruotare in orbita bianconera. Il futuro del tecnico del Manchester City è un rebus ancora da sciogliere

Nonostante manchino ancora diversi mesi prima della fine della stagione, a tenere banco in casa Juventus è in maniera inesorabile il futuro di Max Allegri. E non potrebbe essere altrimenti, visto che dopo una prima parte di campionato entusiasmante, Vlahovic e compagni hanno faticato a tenere passo dell’Inter, scivolando addirittura al terzo posto in classifica.

Come evidenziato da calciomercato.it, una vera e propria rivoluzione della guida tecnica in casa Juventus è sempre più probabile. Non è un caso che il candidato numero uno per l’eventuale dopo Allegri sia quel Thiago Motta ormai da tempo nel dossier di Giuntoli. Sebbene non sia l’unico profilo accostato ai bianconeri, quello dell’attuale tecnico del Bologna è un nome sempre più credibile. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite. A tal proposito, le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra non possono passare sotto silenzio. Secondo quanto evidenziato da Football Insider, infatti, Pep Guardiola potrebbe clamorosamente dire addio al Manchester City. L’effetto domino derivante da questa scelta, stando ai bookmakers d’Oltremanica, potrebbe chiamare in causa proprio la Juventus.

Guardiola alla Juventus: il verdetto dei bookmakers e il possibile effetto domino

Secondo i betting analyst di Paddy Power, infatti, un eventuale approdo di Guardiola in Serie A non sarebbe affatto da escludere. Il noto sito scommesse, infatti, banca a 3.25 volte la posta il possibile binomio Guardiola-Juventus. Dopo essere stato accostato alla panchina della “Vecchia Signora” diversi anni fa, dunque, le strade dell’allenatore spagnolo e della Juventus si incrociano nuovamente.

La suggestione, però, è destinata a restare tale e ad essere confinata nel mero alveo del betting. La svolta dirigenziale del club piemontese è ormai nitida. Per l’eventuale post Allegri la scelta di puntare su un allenatore in rampo di lancio, dai costi contenuti e con il quale avviare un progetto nel lungo periodo, sembra essere quella più credibile. Di diverso avviso, però, sono i bookmakers d’Oltremanica, per i quali la Juve potrebbe fare un pensierino per provare a portare Guardiola all’ombra della Mole. Staremo a vedere cosa succederà.