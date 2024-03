Santiago Gimenez-Milan, Gouka approva: “Ideale per l’Italia” | ESCLUSIVO

Santiago Gimenez è uno dei nomi caldi per il calciomercato estivo: Napoli e Milan possono sperare, le dichiarazioni del giornalista olandese Mikos Gouka

Sarà anche il calciomercato degli attaccanti. O forse soprattutto. Partendo da Mbappe, il colpo più importante che ci sarà nella campagna trasferimenti estiva, e passando per Osimhen, destinato a lasciare il Napoli considerata la clausola presente nel suo contratto.

Uno dei nomi per prendere il posto del nigeriano come numero 9 azzurro è Santiago Gimenez, giovane bomber messicano del Feyenoord. Il 22enne nato a Buenos Aires è nel mirino anche del Milan che in estate dovrà rimpiazzare Giroud, destinato a lasciare l’Italia e trasferirsi in MLS. Per parlare di Gimeonez e non solo, Calciomercato.it ha intervistato il giornalista olandese Mikos Gouka che per AD Sportwereld segue proprio il Feyenoord.

“Gimenez è un vero attaccante, di quelli che vive per il gol – il suo esordio -. Al Feyenoord ha dovuto imparare a pressare gli avversari e giocare con la squadra, ma è un calciatore che cerca soprattutto il gol e questo lo rende vulnerabile quando non è in forma”. Su di lui potrebbe scatenarsi un’asta e il prezzo può toccare anche 50 milioni: “È complicato fare una valutazione – continua Gouka -. Ad inizio stagione quando segnò contro Ajax e Lazio, sembrava potesse costare più di 40-50 milioni, poi ha avuto un lungo periodo senza gol e il prezzo è sceso. Ora è tornato a segnare e, a quanto dice il padre, anche il Real Madrid si è interessato a lui”.

Ma è pronto per il grande salto? Per il giornalista olandese “ha bisogno di un passaggio intermedio dopo il Feyenoord” rispetto ad una big europea. Quello che, ad esempio, potrebbero garantirgli Milan o Napoli: “Dal punto di vista stilistico si adatterebbe molto bene alla Serie A, ma in Spagna potrebbe essere avvantaggiato dalla conoscenza della lingua. Ad oggi, comunque, non c’è nulla di concreto”.

Calciomercato, Gouka a CM.IT: “Ecco il nuovo de Vrij”

Gimenez a parte, il Feyenoord offre altri nomi che possono interessare ai club italiani. Di recente, ad esempio, si è parlato di un interesse del Napoli per Hancko e Timber e Gouka su loro dice: “Il Feyenoord deve vendere per mantenere in salute i conti. Hancko potrebbe andarsene dopo due ottime stagioni. Timber sta facendo una grande crescita, è entrato a far parte anche della Nazionale. Anche per lui un trasferimento non sarebbe illogico, ma ci sono diversi giocatori del Feyenoord nelle stesse condizioni: Geertruida avrà proposte per andare via, e le ha avute anche la scorsa estate, mentre Wieffer avrebbe potuto trasferirsi all’Atletico Madrid a gennaio. Il Feyenoord non lascerà partire tutti, ma quattro cessioni sono possibili”.

Gouka conclude con alcuni ‘consigli per gli acquisti’: “Hartman e Wieffer del Feyenoord hanno avuto una crescita fantastica. Ma attenzione anche a Joey Veerman del PSV. Infine, non ancora per la prossima estate, ma Thomas Beelen del Feyenoord è un difensore centrale che sta crescendo molto. È un ragazzo capace di giocare a calcio e difendere: si può pensare a lui come al nuovo Stefan de Vrij”.