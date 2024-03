Orgoglio Calabria: “Scudetto Inter nel derby? Non accadrà”

Il capitano dl Milan, Davide Calabria, è pronto a vender cara la pelle per il derby che si giocherà il prossimo 22 aprile a San Siro

E’ partito il conto alla rovescia in casa Inter. La conquista dello Scudetto è ormai davvero una formalità per la squadra di Simone Inzaghi, che potrebbe festeggiare addirittura il giorno del derby, in casa del Milan.

Basterà presentarsi con lo stesso vantaggio, di 14 punti, e battere il Diavolo per festeggiare la seconda stella a San Siro. Uno scenario che sarebbe perfetto per l’Inter, ma un vero e proprio incubo per i colori rossoneri “È ancora presto per parlare di seconda stella nel derby – ha affermato Davide Calabria ai microfoni di Radio Serie A -. Ci sono delle partite prima e noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà”. Parole da capitano, quelle pronunciato dal terzino rossonero, intenzionato, dunque, a vender cara la pelle.

Milan, Calabria punta su Leao: “E’ da Pallone d’Oro”

Molte delle fortune del Milan, chiaramente, passerà dai piedi di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è un punto di riferimento importante per il Diavolo, sul quale Calabria crede davvero molto:

“Se diventerà più consapevole del suo talento potrà diventare il numero uno al mondo, penso sia da Pallone d’oro. A livello fisico, con quelle caratteristiche fisiche, non ne vedo tanti”.

Un’ultima battuta arriva sull’amore per i colori rossoneri: “Il Milan per me è tutto – prosegue Calabria -. È stata la mia vita fino ad adesso, sono cresciuto con una famiglia milanista, andavo allo stadio ancora prima di arrivare a indossare questa maglietta”