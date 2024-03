Napoli, soluzioni drastiche: dalla Primavera in campo al ritiro della squadra

Si è chiusa ufficialmente oggi la vicenda legata ad Acerbi e Juan Jesus che aveva infiammato questa sosta. Le reazioni alla decisione ufficiale non sono però mancate

Nella giornata odierna è arrivata la decisione da parte del Giudice Sportivo di non applicare alcun tipo di sanzione ad Acerbi in merito all’accusa di insulto razzista mossa da Juan Jesus. Una situazione che andava avanti dall’immediato post partita di Inter-Napoli, e che ha infiammato tutti i giorni successivi.

Una vicenda, che alla luce del finale, è comunque destinata ancora a far discutere. Lo ha già fatto anche nella giornata odierna con la ferma risposta del Napoli in un lungo comunicato con annesso hashtag che sui social ha fatto rapidamente il giro coinvolgendo anche molti tifosi.

Proprio da X non sono mancati messaggi forti sull’esito della situazione che si è venuta a creare.

Caso Acerbi-Juan Jesus, le reazioni sui social: “Schiererei la Primavera”

La tensione intorno al caso Acerbi-Juan Jesus, al netto del verdetto ufficiale che mette al riparo il difensore dell’Inter, non si è ancora placata.

Proprio su X non sono mancati messaggi forti da parte dei tifosi delusi per l’esito finale di una situazione destinata a far discutere ancora a lungo.

Ecco alcuni messaggi dei tifosi raccolti su X:

fossi il Napoli schiererei la primavera nella prossima giornata — Massimo La Rosa (@maxlarosa80) March 26, 2024

Non mi va di commentare…ho solo un desiderio…forse più di un desiderio…quasi un diritto…da tifoso del Napoli e da nativo di Napoli…al primo coro discriminatorio contro di noi i giocatori devono abbandonare il campo e non rientrare più! FNS 💙 — Salvatore Marra (@Salvatore0268) March 26, 2024

Ho una idea semplice. Non hanno voluto creare un precedente parola mia contro parola tua per evitare che da domani un qualsiasi giocatore possa dire: mi ha detto n…o e ottenere squalifica. La verità è che JJ e il Napoli dovevano uscire dal campo. #iostoconJJ — Citro1960 (@citro1960) March 26, 2024