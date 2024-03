Il rinnovo non arriva, le offerte non mancano: Juventus al bivio, c’è anche la Serie A

Juventus, il dilemma può orientare in una direzione ben precisa il mercato bianconero. L’ipotesi cessione sembra essere sempre più credibile

Quella che tra pochi mesi aprirà ufficialmente i battenti si presenta come una sessione estiva di calciomercato di nevralgica importanza per la Juventus. Sia in entrata che in uscita, infatti, i bianconeri vogliono ritagliarsi spazi di manovra per puntellare un organico che ha evidenziato diversi limiti.

Sebbene le mosse di Giuntoli entreranno nel vivo solo quando i dubbi sull’allenatore della prossima stagione saranno fugati, qualche linea di tendenza è possibile individuarla. Uno dei possibili partenti è ad esempio Iling Junior. L’esterno mancino, infatti, è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Protagonista con la maglia dell’Inghilterra Under 21, il classe 2003 è riuscito a ritagliarsi un minutaggio piuttosto limitato in questa stagione. Anche questo spiega il motivo per il quale Giuntoli non abbia ancora avviato contatti importanti per approfondire il discorso relativo al rinnovo.

Come evidenziato da calciomercato.it in tempi non sospetti, l’opzione Premier League è pronta a surriscaldarsi da un momento all’altro. La lista delle pretendenti al gioiello della Juventus, però, sta diventando sempre più folta e non sono esclusi nuovi colpi di scena. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, Iling Junior avrebbe calamitato anche l’interesse di alcuni club di Serie A. Si prospetta dunque un’estate assolutamente decisiva per il futuro di Iling Junior in bianconero. Seguiranno aggiornamenti.