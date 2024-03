Da Lukaku e Immobile a De Paul e Salah: il mercato dell’Arabia torna a far paura

Da Lukaku e Immobile a De Paul e Salah, sono solo alcuni dei nomi che il mercato arabo ha messo sotto il proprio mirino in vista della prossima estate: i dettagli

Da mesi, ormai, vi raccontiamo le vicende della Saudi Pro League, il campionato dell’Arabia Saudita che tanto ha fatto parlare di sé durante la scorsa estate per i numerosi colpi di calciomercato. Decine di giocatori trasferiti dall’Europa ad una lega che, prima del clamoroso approdo di Cristiano Ronaldo, era sconosciuta ai più.

A partire da quel trasferimento sono cambiate molte cose, anche se, l’appeal in termini di pubblico nei confronti del campionato è rimasto basso. Pochi gli spettatori negli stadi e scarso l’interesse anche da parte dei tifosi sparsi per il mondo, che hanno preferito rimanere concentrati sulle 5 leghe ben più note.

Eppure in Arabia qualcosa di interessante si è visto in questi mesi, come i 50 gol di CR7 o il record per il maggior numero di vittorie consecutive di una squadra da parte dell’Al-Hilal di Milinkovic-Savic, Koulibaly e Mitrovic. Proprio il club bianco-blu sta dominando il campionato e attende solo la matematica per festeggiare il titolo, conquistato pur senza Neymar.

Arabia, nuovo assalto all’Europa: trema la Serie A

In inverno non sono mancati colpi di scena, come la fuga di Henderson, l’ex Liverpool che ha ammesso di aver commesso un errore ad aver scelto l’Arabia, per tornare di corsa in Europa. Allo stesso tempo, il mercato è stato praticamente fermo, senza colpi di particolare rilievo, eccezion fatta per un giocatore come Rakitic.

E per la prossima estate, cosa succederà? Il cambiamento principale arriva dal regolamento: saranno 10 e non più 8 i giocatori stranieri che i club arabi potranno avere in rosa a partire dalla stagione 2024-25. Ecco dunque che le società di Saudi Pro League potranno tornare immediatamente all’assalto dei campioni di tutta Europa.

Anche la Serie A potrebbe di nuovo essere coinvolta in qualche trattativa, a partire da Ciro Immobile, già corteggiato la scorsa estate. Non si esclude affatto che il centravanti della Lazio, protagonista di una brutta stagione, possa decidere di lasciare l’Europa per volare in Saudi Pro League e chiudere lì la carriera. Viale del tramonto in vista per il centravanti campano.

Anche Romelu Lukaku potrebbe essere uno dei nomi perfetti per l’Arabia. La Roma, con ogni probabilità, non potrà riscattarlo dal Chelsea e i Blues non hanno alcuna intenzione di tenerlo in rosa. Difficile che qualche club europeo si prodighi in una spesa così elevata, anche per il cartellino, ed ecco che i club arabi potrebbero farsi avanti.

Dalla Serie A occhi apertissimi anche su Sanchez, già vicino alla lega in inverno, Smalling e Cuadrado. Colpi di secondo piano, se consideriamo l’interesse per Victor Osimhen. Per il nigeriano, però, resta forte la volontà di raggiungere la Premier League. A proposito del campionato inglese, Salah è diventata un’ossessione per la Saudi Pro League.

Dopo Mané e Firmino, anche l’ultimo tassello del Liverpool campione d’Europa potrebbe lasciare il club inglese. Anche Robert Lewandowski è stato attenzionato dalla lega araba, ma il polacco sembra intenzionato a restare al Barcellona. Rumors che si susseguiranno da qui all’inizio del calciomercato estivo e che terranno con il fiato sospeso milioni di tifosi: mai sottovalutare il potere dell’Arabia.