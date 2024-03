Lukaku lo fa di nuovo: addio Roma, ma resta in Serie A

Dai giallorossi a un’altra big italiana, una rivale della squadra di De Rossi. La scelta fatta vede protagonista proprio il centravanti belga

C’è anche la firma di Lukaku nel magic moment della Roma, completamente ribaltata da De Rossi. Al Brighton di De Zerbi, il belga ha siglato la diciottesima rete stagionale mettendo ulteriormente in discesa la partita valevole per l’andata degli ottavi di Europa League, stravinta poi dai giallorossi con un sonoro 4-0. Nel post gara, il classe ’93 non si è voluto sbilanciare sul proprio futuro, ma quella risata a Dazn vale alla fine più di mille parole. Se fosse per lui, rimarrebbe nella Capitale.

Conosciamo tutti, però, la volubilità di Lukaku, senza contare che il Chelsea potrebbe fare ancor più resistenze rispetto all’estate scorsa per la cessione in prestito del trentenne, legato ai ‘Blues’ da un contratto in scadenza a giugno 2026. Una cosa è però certa su Lukaku: sarà un protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Dove, come sempre, può accadere di tutto. Lukaku aveva giurato ‘amore’ all’Inter, dicendo “mai alla Juve”, trovando poi un anno dopo proprio un accordo coi bianconeri.

Per questo nel sondaggio Telegram di Calciomercato.it abbiamo inserito il suo nome, oltre a quello di Dybala, parlando di possibili addi ‘pesanti’ alla Roma l’estate che verrà. Il tutto ipotizzando anche delle possibili destinazioni, quattro e tutte di Serie A. Dalla Juventus all’Inter, dal Milan al Napoli.

Il sondaggio è stato vinto, seppur di poco, da Lukaku. Più precisamente, da Lukaku-Napoli, “il colpo migliore” per la prossima stagione. A seguire Dybala-Milan, poi Dybala-Inter e, infine, Lukaku-Juve.