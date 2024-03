Lukaku, la risata in diretta e la permanenza alla Roma: cosa c’è nel futuro di Big Rom

Lukaku ha reagito con una risata fragorosa alla questione sul futuro alla Roma, memore del passato: ecco cosa può accadere in estate

Una risata, fragorosa, sonora, di gusto, se vogliamo anche un po’ sarcastica ricordando il passato. È stata la reazione di Romelu Lukaku alla domanda sul suo futuro e la voglia di restare alla Roma anche oltre la fine di questa stagione. “Non voglio polemiche in Inghilterra. Lo sapete, devo essere intelligente”, ha aggiunto nel postpartita della grande vittoria col Brighton. La risata non è ovviamente legata al futuro in giallorosso, ma al suo esporsi a riguardo.

Lo ha già fatto in passato, quando le cose non andavano bene al Chelsea e ha annunciato il suo desiderio di tornare in nerazzurro scatenando una bufera. Col suo club, con i tifosi e con l’Inghilterra tutta. Ecco, Lukaku vorrebbe evitare di ripetersi visto che fino a prova contraria resta un giocatore di proprietà dei Blues. Anche se quasi sicuramente non lo rimarrà per molto tempo, visto che a Londra non vedono l’ora di liberarsi di lui e hanno già fissato il prezzo di uscita. Ovvero 37 milioni di sterline, circa 43 milioni di euro. Una cifra che la Roma ad ora non ha la possibilità di spendere, ma i risultati dei prossimi mesi potranno cambiare le carte in tavola.

La qualificazione in Champions League porterebbe risorse aggiuntive utili a pensare di confermare il belga, che nella capitale – va detto – sta benissimo. Nello spogliatoio è ben voluto, in campo è tornata un’intesa fantastica con Dybala e anche con Pellegrini.

Lukaku può restare alla Roma: ecco come

Era legatissimo a Mourinho, ma dopo il lungo digiuno in campionato De Rossi ha rivitalizzato tutto l’attacco giallorosso. Big Rom compreso, che infatti è tornato a segnare in Serie A e nel frattempo sta trascinando la Roma in Europa insieme alla Joya. E anche col nuovo mister il legame sta diventando importante.

All’Olimpico è amato e coccolato, a 31 anni e con la carriera che ha avuto fermarsi in un posto come questo può essere la scelta più giusta e positiva per lui. Lukaku resterebbe volentieri in giallorosso, anche perché le prospettive ora sembrano decisamente più rosee a livello sportivo e finanziario. Ma stavolta ha scelto un profilo più basso, o almeno di non urlarlo ai quattro venti.

Senza qualificazione in Champions la Roma avrebbe grandi difficoltà, ma in ogni caso è possibile che ci proverà. Quanto meno tenterà di parlare col Chelsea e abbassare il prezzo del cartellino, poi ci sarebbe ovviamente da trattare anche sull’ingaggio. Lukaku se lo è già tagliato per arrivare nella capitale, sa perfettamente che per restare dovrebbe fare più di un passo verso la società in questo senso. Big Rom ha segnato 18 gol finora, di mercato ne avrà ancora in estate. Sicuramente tornerà a bussare l’Arabia Saudita, variabile impazzita che può far saltare il banco. Per il belga si tratterà anche di una scelta di vita. Ma le chances di vederlo alla Roma anche in futuro ci sono, ora più che mai.