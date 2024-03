“Conclusa l’offerta”: UFFICIALE Juve, 195 milioni di euro

“Sottoscritto circa il 97,6% del totale delle azioni offerte. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 3 aprile 2024”

Attraverso un comunicato, la Juventus ha ufficializzato l’ennesimo aumento di capitale del suo azionista di maggioranza, il gruppo EXOR.

Sono state sottoscritte il 97,6% delle azioni, per un valore di 195 milioni di euro.

Ecco la nota del club bianconero:

“Conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale: sottoscritto circa il 97,6% del totale delle azioni offerte, per un ammontare complessivo pari a circa € 195,1 milioni al termine del periodo di offerta in opzione; i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 3 aprile 2024.

(…) Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’11 marzo 2024 e conclusosi in data odierna, 27 marzo 2024 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 246.628.440 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 123.314.220 Nuove Azioni, pari a circa il 97,6% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a € 195.083.096,04. L’azionista di maggioranza EXOR N.V. (“EXOR”) ha sottoscritto le Nuove Azioni pro quota in relazione alla propria partecipazione”.