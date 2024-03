Penalizzazione e classifica riscritta: c’è il comunicato UFFICIALE

Il comunicato ufficiale spazza via qualsiasi dubbio: penalizzazione e classifica riscritta, ora c’è la conferma

Ora è arrivata anche la conferma ufficiale, il caso può dirsi ancora aperto. Mentre in Italia, dopo la vicenda Juventus dello scorso anno, ora si attendono novità sul fronte sportivo dell’inchiesta che riguarda il Milan, in Premier League la situazione è ben più grave.

L’Everton ha già avuto sei punti di penalizzazioni ed altri potrebbero arrivare visto il nuovo processo sempre per infrazione del Fair Play Finanziario. Una accusa che ha toccato anche il Nottingham Forest, sanzionato con quattro punti di penalizzazione. Una decisione che ha portato la squadra di Espirito Santo in piena zona retrocessione: i Tricky Trees sono, infatti, terzultimi e dovranno ora sudarsi la permanenza nel massimo campionato inglese.

Una salvezza che passerà inevitabilmente anche dalle aule della giustizia sportiva visto che il club non ha alcuna intenzione di accettare passivamente la sanzione ed è pronto alla battaglia. Lo ha confermato con un comunicato ufficiale lo stesso Nottingham Forest, confermando le indiscrezioni che da ieri circolavano in Inghilterra.

Nottingham Forest, ricorso contro la penalizzazione

Il Forest ha diramato una nota spiegando di aver presentato nella giornata di ieri un ricorso contro la sanzione di quattro punti di penalizzazione relativa alla violazione delle regole di profitto e sostenibilità della Premier League.

Si tratta di norme che fissano alcuni limiti di spesa per i club del massimo campionato inglese: un limite che ha portato guai a diversi club e altri ne potrebbe portare anche ad alcune big d’Oltremanica. È il caso di Chelsea e Manchester City alle prese con delle inchieste molto importanti proprio in tema di FFP: in questo caso la decisione non ci sarà prima della prossima stagione e potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto per il calcio inglese.

Quello che, in misura minore, la Premier sta vivendo già quest’anno con le penalizzazioni di Everton e Nottingham Forest: un caso, quest’ultimo, non ancora chiuso.