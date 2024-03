Offerta irrinunciabile alla Juve: oltre 60 milioni per Chiesa

L’attaccante della Juventus potrebbe presto fare le valigie: l’addio appare davvero vicino per una cifra superiore ai sessanta milioni di euro

L’inizio di stagione praticamente perfetto ha fatto illudere davvero tutti: quattro gol e un assist nelle prime cinque giornate di Serie A avevano fatto esultare sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti.

Poi Federico Chiesa, però, si è praticamente fermato e nelle gare successive ha trovato solamente altre tre reti. Una stagione non proprio esaltante dunque per il calciatore italiano, che nell’ultimo periodo è finito nel mirino della critica. Il futuro del giocatore è così tornato ad essere in bilico.

Il contratto dell’ex Fiorentina, d’altronde, non ha certo una durata lunga (scadrĂ il 30 giugno 2025) e se non dovesse essere trovato un accordo a breve, l’addio a giugno potrebbe davvero concretizzarsi. Federico Chiesa sarĂ comunque uno dei protagonisti del prossimo Europeo con la maglia della Nazionale e questo potrebbe far aumentare il prezzo e le squadre interessate a lui.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Chiesa: il Newcastle fa sul serio

Oggi in Spagna, Fichajes.net sostiene che l’attaccante bianconero classe 1997 potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League.

L’ex Fiorentina – secondo il portale – è praticamente certo di lasciare la Juventus e sarebbe nuovamente finito nel mirino del Newcastle, pronto a mettere sul tavolo un’offerta superiore ai 60 milioni di euro. I Magpies potrebbero così acquistare un altro italiano dopo Sandro Tonali.

Sulle tracce di Chiesa ci sarebbero, inoltre, anche due club londinesi, il Chelsea e l’Arsenal, ma i bianconeri di Inghilterra appaiono in vantaggio nella corsa al 26enne di Genova.