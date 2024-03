Nuovo prestito in estate: il Chelsea ha detto sì | CM.IT

Da Lukaku a Ziyech, passando per Kepa e Andrey Santos: in estate il Chelsea dovrà discutere di diversi giocatori in esubero

Alle prese con i paletti del FairPlay finanziario della Premier League, e con la spada di Damocle di un eventuale penalizzazione in classifica, il Chelsea la prossima estate vivrà una delle campagne trasferimenti più difficili dell’ultimo decennio. Ormai da settimane si parla di una necessità di incamerare circa 100 milioni di sterline dalle cessioni.

Per raggiungere questo scopo, i Blues sperano di poter monetizzare al massimo con la vendita di alcuni dei tanti calciatori ceduti in prestito la scorsa estate. Romelu Lukaku è sicuramente il nome più interessante, anche perché riguarda da vicino la serie A. Con o senza la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma dovrà comunque fare i conti con le restrizioni imposte dal settlement agreement con la UEFA.

Il Chelsea ha detto sì: nuovo prestito per Andrey Santos

L’attaccante belga non è tuttavia l’unico giocatore che sta rispettando le aspettative con una nuova maglia. Dopo sei mesi da dimenticare con la maglia del Nottingham Forest, Andrey Santos è stato mandato a farsi le ossa nello Strasburgo, società satellite della proprietà americana del Chelsea.

Una volta rientrato dagli impegni con il Brasile Under 23, il centrocampista 19enne ha collezionato tre presenze, esordendo da titolare prima della sosta per le nazionali e giocando l’intero match contro il Nantes. Todd Boehly e il suo staff, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno già dato il placet ad un eventuale nuovo prestito dell’ex Vasco da Gama la prossima estate, quando il club londinese sarà chiamato a ragionare anche su Angelo, esterno d’attacco che ha già messo a referto 25 presenze e 4 assist con la squadra francese.