Non solo l’Inter per Bento: “Ecco dove può andare”

Un occhio al Brasile con due nomi importanti. Lodovico Spinosi parla a TvPlay sia di Bento in ottica Inter che della situazione di Natan a Napoli

Bento, titolare in Spagna-Brasile di questa sera, è il portiere del futuro che l’Inter ha messo nel mirino. L’estremo difensore verdeoro sta vivendo ottime annate all’Athletico Paranaense scomodando già paragoni illustri e avvi

Stando alle informazioni acquisite dalla nostra redazione, l’interesse di Ausilio e Marotta per il 24enne brasiliano resta molto concreto. Sulla questione è intervenuto anche Lodovico Spinosi che ha approfondito il tema ai microfoni di TvPlay: “Secondo me è un portiere fortissimo, titolare da tempo all’Atletico e ha vinto tutto in Sudamerica. Ha un presidente visionario ma tutti i calciatori che ha venduto hanno avuto successo in Europa. Ha la sfortuna di avere avanti Ederson e Alisson col Brasile. Ha grande personalità ed impatto fisico. È già da grande squadra, per me se non lo prenderà una italiana andrà in Inghilterra. La clausola è un numero messo così. 15/20 milioni penso sia una valutazione equa”.

💥 TUTTO SU #BENTO: IL PORTIERE BRASILIANO CHE PIACE ALL’INTER 👀 Dal valore di mercato alle caratteristiche, l’estremo difensore verdeoro potrebbe essere davvero il futuro tra i pali dell’#Inter? pic.twitter.com/pVmBd1lsim — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 26, 2024

Calciomercato, da Bento a Natan: parla Spinosi

Oltre a Bento in ottica Inter, Spinosi si è soffermato anche su Natan e sulle voci relative a un prestito il prossimo anno.

Ecco le sue parole: “Sono convinto sia un buon giocatore. È capitato nell’annata peggiore. Se gli si chiede, alla prima stagione europea, di fare il Kim va in difficoltà. So che il Napoli ha grande considerazione di lui, dovranno trovare la maniera di metterlo in condizione di fare bene. Poi se dovesse essere in prestito da qualche parte se ne parlerà. Loro sono convinti di aver preso un calciatore che potrà essere utile per il futuro”.