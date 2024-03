Napoli in ansia per Kvaratskhelia: infortunio in nazionale

Il Napoli è in ansia per le condizioni fisiche del suo campione: Khvicha Kvaratskhelia si è fermato nel corso del secondo tempo supplementare di Georgia-Grecia

Nuovo infortunio in Nazionale. A tremare stavolta è il Napoli di Calzona che deve fare i conti con lo stop di Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante si è fermato nel corso del secondo tempo supplementare di Georgia-Grecia, per un guaio all’inguine.

Dalle immagini si vede l’esterno azzurro toccarsi la zona pubica. Le condizioni del giocatore saranno chiaramente da valutare nelle prossime ore, ma è evidente che la sua presenza per il big match contro l’Atalanta è in forte rischio. Una partita importante, che rischia dunque di non vedere in campo ben tre giocatori fondamentali: oltre a Kvara, nei giorni scorsi si sono fermati Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere. Anche Gian Piero Gasperini, dunque, non può per nulla sorridere.

Euro 2024, Kvara esulta: la Georgia è qualificata dopo i rigori

A gioire è comunque Kvaratskhelia. La sua Georgia, infatti, ha strappato la qualificazione ai prossimi Europei, che si giocheranno in estate in Germania.

Negli spareggi, la nazionale di Sagnol ha avuto la meglio della Grecia ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Bakasetas e Giakoumakis. Kvara e compagni così per la prima volta parteciperanno agli Europei. Lo faranno giocando nel Gruppo F, con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.