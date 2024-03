La Lega di Serie A si ribella: pronta una maxi causa alla Fifa

Possibile contenzioso legale davanti alla Corte europea. Nel summit a Londra ci saranno l’Ad De Siervo e Andrea Butti, l’Head of Competitions and Operations

Sconquasso nel calcio mondiale. Come riporta ‘Gazzetta.it’, le leghe di tutto il mondo – inclusa quella di Serie A – sono pronte a fare fronte comune contro FIFA e UEFA.

Il motivo dello scontro tra le leghe e i massimi organismi calcistici, in primis quello presieduto da Gianni Infantino, sono i calendari internazionali diventati ormai troppo fitti. Di conseguenza dannosi per i calciatori (il sindacato è pronto a schierarsi proprio con le leghe), i club e, appunto, per i campionati nazionali. Nel mirino ci sono i due Mondiali, quello per Nazionali del 2026 e quello per Club del 2025, competizioni che comprimeranno ancor di più il calendario della prossima stagione.

La FIFA ha redatto il proprio senza ascoltare e tener conto delle esigenze delle Leghe nazionali, che adesso ragionano sul presentare una maxi causa. Nel summit a Londra del 25 e 26 aprile, tutte le leghe valuteranno l’opportunità di un contenzioso legale davanti alla Corte europea per abuso dominante nell’ambito delle decisioni unilaterali sul calendario internazionale. A rappresentare quella di Serie A ci saranno l’Ad De Siervo e Andrea Butti, l’Head of Competitions and Operations.