Georgia, Ucraina e Polonia ad Euro 2024: Kvaratskhelia e Lewandowski ci saranno

Sono state decise questa sera le ultime qualificate ad Euro 2024. Due gare decise ai rigori ed una sola nei tempi regolamentari. Il quadro completo 

Ora il quadro è completo: la fase a gironi di EURO 2024 è pronta a partire la prossima estate con tutte le squadre pronte a darsi battaglia. Mancavano le ultime Nazionali che questa sera hanno strappato i rispettivi pass per andarsi a giocare le proprie chance.

La prima a fare il biglietto per gli Europei è stata la Georgia di Kvaratskhelia che ha avuto ragione della Grecia solamente ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei regolamentari. Destino identico anche in serata invece per la Polonia di Lewandowski che ha avuto ragione dagli undici metri e di misura nel tiratissimo confronto contro il Galles.

Vittoria quasi all’ultimo respiro invece per l’Ucraina che ha strappato il pass europeo battendo 2-1 l’Islanda di Gudmundsson grazie alla rimonta firmata da Cyhankov e Mudryk: il giocatore del Chelsea ha infatti trovato il gol qualificazione all’84’ mandando in estasi i gialloblu.

I risultati degli spareggi per EURO 2024:

Georgia-Grecia 0-0 (4-2 d.c.r)

Ucraina-Islanda 2-1

30′ Gudmundsson (I); 54′ Cyhankov (U); 84′ Mudryk (U)

Galles-Polonia 0-0 (4-5 d.c.r)

Ecco il quadro completo dei gironi:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

GRUPPO D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

GRUPPO F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

In giornata c’√® stato spazio anche per una pioggia di amichevoli internazionali. Ecco alcuni dei risultati pi√Ļ interessanti:

Germania-Olanda 2-1

Francia-Cile 3-2

Egitto-Croazia 2-4

Slovenia-Portogallo 2-0

Austria-Turchia 6-1

Uruguay-Costa d’Avorio 1-2

Inghilterra-Belgio 2-2

Irlanda-Svizzera 0-1

Romania-Colombia 2-3

Spagna-Brasile 3-3